Nella giornata di mercoledì 19 gennaio, alcune presunte fan di Soleil Sorge si sono dirette all'esterno della casa del GFVip e hanno ipotizzato un accordo tra Alex Belli e Delia Duran. Quest'ultima dopo essere stata messa al corrente dei pettegolezzi sul suo conto ha smentito categoricamente. Come spiegato dalla nuova gieffina, se ci fosse stato un "piano" avrebbe lasciato il marito libero di fare il suo teatrino.

Il messaggio per Sorge

Una ragazza conosciuta sui social come "Regina di Roma", lo scorso 19 gennaio si è diretta all'esterno della casa di Cinecittà e ha cominciato a urlare per catturare l'attenzione di Soleil.

La presunta fan ha invitato la 27enne italo-americana a non fidarsi di Alex Belli e Delia Duran: "Loro sono d'accordo".

Inoltre, la presunta fan ha rivelato l'esistenza di un biglietto lasciato dall'ex gieffino nella casa dove si trovano i piatti neri.

La reazione di Duran

A distanza di qualche giorno dalle urla, Nathaly Caldonazzo ha deciso di rendere partecipe dell'accaduto Delia Duran. Una volta ascoltati i pettegolezzi su lei e sul marito, la modella sudamericana ha smentito: "Ah, hanno proprio urlato che eravamo d'accordo? Magari...". La nuova gieffina ha chiesto ai suoi compagni d'avventura se realmente abbiano creduto alle urla provenienti dall'esterno del Reality Show.

La diretta interessata si è domandata se i "vipponi" abbiano visto realmente tutto quello che è accaduto tra Alex e Soleil.

Dopo avere precisato che i fatti parlano, Duran ha sostenuto che si trattano di chiacchiere al vento: "Non c'è mai stato nessuno piano studiato". Sulla base di quanto dichiarato, Delia ha riferito che non avrebbe mai lasciato il suo uomo fare cose intime con un'altra donna. Se invece, ci fosse stato un accordo Duran avrebbe lasciato il marito fare il suo teatrino senza intromettersi.

Infine, la diretta interessata ha ribadito di stare male realmente: "Sto male sul serio. Non vedete che ho sbalzi d'umore?".

Miriana Trevisan prende le distanze da Delia

In un primo momento Delia Duran, dopo un aereo con dedica ad Alex e Soleil, aveva deciso di lasciare Belli. Successivamente, però, la gieffina è tornata sui suoi passi.

In particolare, la diretta interessata ha fatto sapere che ha perdonato una cosa più grande al suo uomo. Inoltre, non ha nascosto che lei e l'attore hanno moltissimi progetti per il futuro.

In seguito al cambio repentino di Delia, Miriana Trevisan ha sollevato alcune perplessità: "Ci sono cose che non mi tornano". A tal proposito la showgirl ha rivelato che non darà più consigli a Duran su come comportarsi con il marito: "Da oggi non mi metto più in mezzo".