Dopo l'ultima puntata del GF Vip di ieri sera, 24 gennaio, Delia Duran è tornata a sfogarsi e lo ha fatto chiacchierando con la sua ex rivale Soleil Sorge. La moglie di Alex Belli non ha perso occasione per puntare il dito ancora una volta contro suo marito, ammettendo di essere delusa dal suo atteggiamento e dal suo modo di fare, tanto da definirlo un bugiardo che non sarebbe mai stato chiaro con lei ma neppure con la stessa Soleil, che ha conosciuto in questi mesi di permanenza nella casa di Cinecittà.

Delia furiosa con suo marito Alex dopo la puntata del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Delia ha avuto modo di rivedere suo marito Alex e di scoprire dell'esistenza di un nuovo tweet in cui l'attore prendeva le distanze dalla moglie e dal percorso che stava facendo all'interno della casa.

Come se non bastasse, interpellato in studio da Alfonso Signorini, Alex ha ribadito per l'ennesima volta di essere innamorato di Soleil Sorge e in questo modo ha mandato ancora più in tilt sua moglie, visibilmente amareggiata da tutta questa situazione. Immediata la reazione di Delia che, subito dopo la puntata del GF Vip di questa settimana, ha avuto modo di sfogarsi e lo ha fatto proprio con Soleil, scagliandosi duramente contro suo marito.

Il confronto tra Delia e Soleil dopo la puntata del Grande Fratello Vip

"Quando è uscito ha chiesto perdono per gli sbagli, dicendo di essere caduto in tentazione", ha svelato Delia parlando con Soleil e mettendola al corrente di quello che le ha detto Alex Belli dopo la sua uscita dal gioco. Delia ha ribadito che, durante la prima settimana post eliminazione dal Grande Fratello Vip, Alex le aveva ribadito di essere innamorato solo di lei, salvo poi scoprire che quando è stato sotto le coperte con Soleil, le ha detto di essere innamorato anche di lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Ora dico che lui prende in giro tutti, me e anche Soleil", ha sbottato Delia confermando di fatto che ormai non si fida più di suo marito.

'Continuava a dirmi bugie', sbotta Delia contro suo marito Alex

Delia è arrivata a ringraziare la sua "rivale" Soleil perché in questi giorni l'ha aiutata a scoprire la verità su quanto è successo tra lei e suo marito Alex sotto le coperte, all'interno della casa del GF Vip, dato che l'attore non sarebbe mai stato chiaro con lei.

"Lui continuava a dirmi bugie, portandomi alla confusione totale", ha ammesso Delia confermando di fatto che suo marito sarebbe un bugiardo e definendolo anche un "egocentrico" che starebbe giocando. Cosa succederà a questo punto? Ci saranno nuovi risvolti in tutta questa vicenda oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip 6.