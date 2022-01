Ennesima gaffe per Katia Ricciarelli, tra le concorrenti più discusse e criticate di questo Grande Fratello Vip 6. Nel corso del pomeriggio, Alfonso Signorini si è collegato in diretta con la casa più spiata d'Italia, durante la puntata del daytime che va in onda tutti i giorni su Canale 5. La cantante lirica, ignara del fatto che in quel momento fosse in diretta anche sulla rete ammiraglia di Mediaset, si è lasciata andare a un ennesimo scivolone, con tanto di "dito medio".

Signorini si collega in diretta con la casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante il nuovo appuntamento con il daytime del GF Vip di questo venerdì 7 gennaio, Alfonso Signorini si è collegato eccezionalmente in diretta con la casa di Cinecittà.

Il conduttore, infatti, ha svelato ai concorrenti del reality show che questa sera ci sarebbe stata una nuova puntata serale su Canale 5, dato che fino a questo momento erano del tutto ignari della situazione e di questo cambio programmazione previsto dai vertici Mediaset.

Una notizia che ha colto di sorpresa i concorrenti, i quali in quel momento erano dediti alla pulizia della casa di Cinecittà e quindi sono stati colti di soprassalto dalla voce di Signorini.

Gaffe di Katia Ricciarelli: 'dito medio' durante il collegamento con Signorini al GF Vip

A far discutere, però, è stata la reazione involontaria di Katia che ignara del collegamento che in quel momento era in onda su Canale 5, si è lasciata andare a una n uova gaffe che non è passata inosservata sul web e sui social.

La cantante lirica, infatti, è stata inquadrata dalla regia nel momento in cui faceva il "dito medio", proprio pochi secondi prima che Signorini salutasse i concorrenti per dare loro la notizia della puntata serale che ci sarà questo venerdì sera su Canale 5.

Insomma l'ennesima gaffe per la cantante lirica che, ancora una volta, si è ritrovata al centro delle critiche e delle polemiche sul web e sui social.

I fan sperano in duri provvedimenti contro Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Intanto, però, cresce l'attesa per questa nuova puntata serale del GF Vip in programma stasera sulla rete ammiraglia Mediaset.

I fan del reality show sperano che possano essere presi dei provvedimenti nei confronti della cantante lirica, dopo le frasi di cattivo gusto pronunciate nei confronti della principessina Lulù, le quali sono state bollate come razziste e offensive.

Sui social sono davvero tantissimi coloro che chiedono dei provvedimenti contro Ricciarelli che, già in passato, si è lasciata andare a frasi ed espressioni di cattivo gusto, ma fino ad oggi non è mai stata "punita" dalla produzione del GF Vip 6.