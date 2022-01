Katia Ricciarelli perde le staffe con Miriana Trevisan nella casa del GF Vip. Durante l'ultima puntata del reality show trasmessa lunedì 3 gennaio su Canale 5, tra le due donne sono volate parole grosse e si sono ritrovate sul piede di guerra, l'una contro l'altra. La cantante lirica si è lasciata andare ad un durissimo attacco nei confronti della showgirl, tanto da mettere in discussione anche il suo ruolo di madre per gli atteggiamenti che ha assunto in queste settimane all'interno della casa di Cinecittà, prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D'Anelli.

Katia Ricciarelli perde le staffe con Miriana nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa questa settimana su Canale 5, Katia Ricciarelli è tornata a punzecchiare Miriana Trevisan ed ha messo in discussione anche il suo ruolo di madre.

Affermazioni che non sono piaciute per niente a Miriana, la quale questa volta ha scelto di non restare zitta e di replicare per le rime alla cantante lirica.

"Tu sei una madre? Se sei una madre guarda come ti comporti, stai zitta", ha sbottato Katia che ha così stroncato Miriana Trevisan, al punto da portarla ad abbandonare la discussione e la diretta che in quel momento era in onda su Canale 5.

Miriana attaccata come mamma al GF Vip: scoppia la lite con Soleil e Katia

La showgirl ha definito "pessimo" l'atteggiamento e il modo di fare di Katia, la quale ancora una volta è arrivata a mettere in discussione il suo ruolo di mamma.

Subito dopo, attaccata e provocata anche da Soleil Sorge, la showgirl è tornata a far chiarezza sul suo rapporto con Nicola e Biagio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Miriana, infatti, ha precisato che con il figlio di Patrizia Mirigliani non sentiva quel trasporto tale da spingerla ad andare avanti e a portare avanti la relazione.

Situazione differente, invece, con Biagio D'Anelli dato che a distanza di un mese dalla loro frequentazione, si sono sentiti liberi di scambiarsi effusioni.

L'ex di Miriana, Pago, annuncia azioni legali dopo la bufera al GF Vip

Sta di fatto che, le dure parole di Katia Ricciarelli rivolte nei confronti di Miriana non sono piaciute per niente neppure all'ex marito della showgirl.

Il cantante Pago, dopo aver assistito a tale scena in televisione durante la diretta del GF Vip, ha subito sbottato sui social svelando di aver già informato i suoi legali.

L'ex compagno di Miriana, quindi, sembra essere intenzionato a prendere dei provvedimenti legali nei confronti di alcuni concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, che hanno criticato e offeso la mamma di suo figlio.

Cosa succederà a questo punto? Le diatribe nate in queste settimane al GF Vip finiranno davvero in Tribunale? Lo scopriremo nelle prossime settimane.