Continuano a far discutere le dichiarazioni della concorrente del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli. Questa volta la cantante lirica ha raccontato a Manila Nazzaro e Soleil Sorge la discussione avvenuta con Lucrezia Selassié, ma la versione di Ricciarelli non combacerebbe con la realtà dei fatti. Inoltre, Katia ha affermato che se fosse come Lulù si sparerebbe. Tali dichiarazioni hanno indignato il web.

Katia distorce la realtà dei fatti

Negli ultimi giorni Katia Ricciarelli è al centro delle critiche. Le litigate con Lucrezia Selassié avvenute ultimamente hanno fatto parecchio discutere, soprattutto per le frasi poco felici pronunciate dalla cantante lirica.

Nella giornata del 6 gennaio Ricciarelli ha parlato della discussione con la principessa, avvenuta il 4 gennaio, alle coinquiline Manila e Soleil, ma la versione non corrisponderebbe alla realtà. Secondo la cantante, la principessa avrebbe pronunciato la frase "mangia così ti ingrassi di più", in realtà Lulù nell'acceso litigio ha detto, a proposito della carne,: "Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame". La frase che è stata riportata da Ricciarelli la farebbe apparire come vittima di giudizi sull'aspetto fisico, come hanno affermato Manila e Soleil, quando la ragazza pare non era intenzionata ad insultarla.

'Se fossi come te mi sparirei' , frase shock su Lulù

Durante il racconto, Katia si è lasciata sfuggire una frase spiacevole che l'ha fatta nuovamente cadere al centro del mirino.

"Io volevo quasi dirle ah se fossi come te mi sparerei subito fidati' ". A quel punto, anche le due vippone si sono accorte dello scivolone della cantante, tanto che hanno provato a salvare la situazione invitandola a contenersi e a non esagerare.

KATIA RIFERITO A LULU: “Se fossi come te mi sparo subito”

questa è l’educazione e rispetto che porta Katia secondo Manila #gfvip pic.twitter.com/Etn6uNat31 — 𝘦𝘮 𝘨𝘪 𓃬 (@maledettotewpo) January 5, 2022

L'hashtag #fuorikatia diventa virale

Il nuovo insulto di Katia Ricciarelli non è passato inosservato dal pubblico da casa.

Già nei giorni scorsi è partito l'hashtag, diventato poi virale, #fuorikatia su Twitter, dove i fan chiedevano, e chiedono tutt'ora, dei provvedimenti per la vip. In merito alla frase rivolta a Lulù, un utente in un tweet ha detto: "Quanto ancora dobbiamo sopportare le offese e la cattiveria di questo elemento? Chiamarla persona è troppo.

Siamo stanchi. Fuori subito". Una donna, invece, si è dichiarata esausta dei comportamenti di Ricciarelli: "Mi chiedo quante altre cattiverie gratuite dovremmo continuare a sentire perché io non ce la faccio più". Intanto venerdì 7 gennaio è attesa una nuova puntata del GFVip 6, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, dove probabilmente si ripercorrerà il litigio avvenuto tra le due concorrenti e si saprà se saranno presi provvedimenti al riguardo.

Katia su Lulù: se fossi come te mi sparerei subito (in riferimento all'aspetto fisico)



Quanto ancora dobbiamo sopportare le offese e la cattiveria di questo elemento? Chiamarla persona è troppo. Siamo stanchi. FUORI SUBITO! #gfvip #fuorikatia — 𝐆 𝐢 𝐨 ۵ (@nnastyxmir) January 5, 2022