Katia Ricciarelli torna a rimproverare i concorrenti del GF Vip. Durante la festa di compleanno che durante la serata del 18 gennaio è stata organizzata all'interno della casa per festeggiare proprio la cantante lirica, alcuni concorrenti si sono lasciati andare un po' troppo, al punto da esagerare con il vino e proponendo non sempre delle scene edificanti. Immediata la reazione di Katia che ha prontamente bacchettato i concorrenti anche se, alle sue spalle, vi era Soleil Sorge che la prendeva in giro.

Katia rimprovera e sbotta con i concorrenti del GF Vip dopo la festa

Nel dettaglio, nella serata del 18 gennaio all'interno della casa del GF vip c'è stata una festa speciale per omaggiare Katia Ricciarelli che ha festeggiato il suo 76esimo compleanno in compagnia di tutti gli inquilini protagonisti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ad un certo punto, però, complice qualche bottiglia di vino in più fornita dalla produzione, la situazione è degenerata e alcuni concorrenti si sono lasciati andare più del dovuto.

È questo il caso di Soleil e Alessandro che, nel corso della serata del 18 gennaio, sono stati bacchettati e rimproverati dalla regia del programma, che li ha convocati con urgenza in confessionale.

Soleil prende in giro Katia per i suoi rimproveri

Immediata la reazione di Lulù che, di fronte alla strafottenza dei due concorrenti, ha subito esclamato: "Sono ubriachi", lasciando intende che avessero bevuto un po' più del dovuto durante la cena per festeggiare Katia.

La stessa cantante lirica, al termine della serata, ha bacchettato e rimproverato i suoi compagni di gioco, facendo presente loro che non stavano offrendo uno spettacolo decoroso al pubblico che li segue da casa.

"Quando si degenera da fastidio a tutti anche a quelli che a casa vi vedono", ha sbottato Katia rimproverando in questo modo i suoi compagni di avventura.

Alle sue spalle si trovava Soleil, la ''figlioccia'' di Katia, che in quel momento si divertiva a fare il verso alla cantante lirica, prendendola in giro per le sue parole, con tanto di linguacce che non sono passate inosservate agli occhi dei spettatori social che seguono e commentano il GF Vip.

'Non avete limiti', esclama Soleil che scimmiotta Katia al GF Vip

"Voi non avete limiti", ha aggiunto Soleil sempre con un tono quasi ironico, quasi a voler scimmiottare il rimprovero che pochi secondi prima aveva fatto Katia.

"Io ho iniziato in divertimento, per dare il buon esempio", ha aggiunto Soleil mentre Katia continuava a ripetere che bisogna divertirsi all'interno della casa del GF Vip ma anche dare il buon esempio agli spettatori che li seguono in televisione 24 ore su 24.