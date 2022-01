Le sorprese nella casa del GF Vip non mancano mai e, questa mattina, Katia Ricciarelli ha dovuto fare i conti con l'ennesima doccia gelata da parte dei fan. Sopra la casa di Cinecittà, infatti, è arrivato un aereo con un messaggio forte e chiaro in difesa della principessina Lulù e contro la cantante lirica. E così, mentre Lulù esultava e gioiva per questo aereo, la cantante lirica non ha potuto fare a meno di "rosicare" e lanciare nuove frecciatine al vetriolo.

Nuovo messaggio aereo per Lulù al GF Vip e frecciatina contro Katia

Nel dettaglio, il risveglio nella casa del GF Vip ha visto nuovamente Katia Ricciarelli al centro dell'attenzione mediatica.

La cantante lirica, infatti, ha dovuto fare i conti con il passaggio di un aereo che non è passato affatto inosservato, inviato dai fan della principessina Lulù, che hanno voluto farle sentire tutto il loro affetto.

"Lulù l'Italia è con te. No al razzismo": è questo il contenuto del messaggio aereo che ha sorvolato la casa del GF Vip, contenente una chiara frecciatina contro Katia Ricciarelli.

Il riferimento, infatti, è proprio allo scontro che le due hanno avuto nei giorni scorsi, quando la cantante lirica ha chiesto alla principessina di "tornare al suo paese", scatenando un vespaio di polemiche web, al punto da essere tacciata di razzismo nei confronti di Lulù, per le sue origini etiope.

La reazione di Katia all'aereo in difesa di Lulù al Grande Fratello Vip

Ma qual è stata la reazione di Katia e Lulù al passaggio di questo aereo? Ovviamente la principessina non ha potuto fare altro che esultare, ammettendo di essere felice e contenta di ricevere sostegno da parte dei suoi fan che, dall'esterno della casa, hanno voluto mandarle questo messaggio forte e diretto.

Situazione diversa, invece, per Katia Ricciarelli che ha "rosicato" nel momento in cui ha scoperto di questo messaggio aereo inviato a Lulù e lo ha fatto subito notare.

La cantante lirica, nel momento in cui è arrivato l'aereo, si trovava in cucina insieme a Carmen Russo e stava preparando delle polpette per il pranzo.

La frecciatina di Katia dopo l'aereo per Lulù

Quando ha scoperto la frase che era stata indirizzata a Lulù da questo aereo, ha esclamato: "Mamma mia, quante cag...".

Una frase decisamente poco carina, la quale sottolinea il fatto che la cantante avesse rosicato per la presa di posizione dei fan in difesa di Lulù e per la sottile frecciatina al vetriolo rivolta proprio contro di lei.

"Tutta l'Italia è con te: vabbè, meno male", ha chiosato ancora Katia commentando con Carmen Russo questo aereo che aveva ricevuto la sua "rivale" a distanza di qualche giorno dall'accesissima lite che c'è stata al GF Vip.