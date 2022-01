Lunedì 3 gennaio, su Canale 5, andrà in onda la 31^ puntata del GFVip. Stando ad alcuni video presenti sul web, sembrerebbe che Katia Ricciarelli si sia accordata con Soleil Sorge sulle nomination. In uno dei video pubblicati su Twitter da un utente, la cantante lirica avrebbe spiegato di votare Gianmaria Antinolfi, in modo che Soleil possa nominare Jessica Selassié.

L'episodio incriminato

Ai telespettatori della diretta h24 non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Katia. Scendendo nel dettaglio, la 75enne mentre si trovava in veranda con Soleil e altri "vipponi" avrebbe affrontato il tema delle nomination.

Come mostrato in un video Ricciarelli avrebbe rivelato di nominare uno tra Jessica e Gianmaria. A fare eco alla soprano, ci avrebbe pensato l'influencer italo-americana: "Peccato che ne abbiamo solo uno da votare". La 27enne non ha nascosto che avrebbe fatto volentieri più di un nome. A quel punto Katia ha replicato con fermezza: "Beh io voto uno, tu l'altra e siamo a posto". Insomma, le due coinquiline se dovessero fare delle nomination palesi potrebbe fare un nome diverso per mandare entrambi i coinquilini in nomination. Ovviamente, fino al momento delle nomination si tratta solo di supposizioni in quanto non c'è nulla di certo.

Soleil attacca Gianmaria e Jessica

All'interno del GFVip, i rapporti tra alcuni "vipponi" sono sempre più tesi.

Nella giornata di domenica 2 gennaio, Soleil si è ritrovata a parlare con Barù e Davide. La diretta interessata ha spiegato di non sopportare le persone che davanti fanno una faccia e dietro sparlano. A tal proposito la 27enne ha fatto il nome di Jessica e Gianmaria: "Super lecchini davanti". A detta dell'influencer italo-americana quando lei sarebbe lontana, il duo Selassié-Antinolfi sparlerebbe: "Dicono delle cose per mettermi in cattiva luce".

Sulla base di quanto dichiarato la gieffina ha sostenuto che parlare dietro è una cosa squallida, in quanto non ci si può difendere.

La casa sarebbe divisa in due gruppi

Nella casa più spiata d'Italia sono entrati nuovi coinquilini. Nella 31^ puntata farà il suo ingresso anche Kabir Bedi. Attualmente la casa sembra essere divisa in due gruppi: il primo sarebbe formato da Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Davide Silvestri, Barù e Giucas Casella.

L'altro gruppo invece, sarebbe formato da Miriana Trevisan, Lulù e Jessica Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Per quanto riguarda i nuovi concorrenti, alcuni avrebbero fatto fatica ad integrarsi: Eva Grimaldi non farebbe parte di alcun gruppo, Basciano sarebbe amico di tutti, Nathaly Caldonazzo non andrebbe d'accordo Grimaldi mentre Biagio D'Anelli, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé sono stati subito eliminati.