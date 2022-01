Barù torna a lamentarsi all'interno della casa del GF Vip per il livello di sporcizia raggiunto dai vari concorrenti. Lo scorso lunedì sera, nel corso della diretta in onda su Canale 5, Barù aveva fatto un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini, chiedendogli di procurargli una nuova aspirapolvere da tenere all'interno della casa per le faccende domestiche. E, in queste ore, dato che le sue richieste non sono state ancora prese in considerazione, Barù ha sbottato al punto che la regia ha dovuto "censurarlo".

Barù sbotta per la scarsa igiene nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip in prime time, Barù ha avuto il coraggio di evidenziare il fatto che la pulizia in casa non fosse proprio delle migliori, tanto da chiedere al conduttore Alfonso Signorini di andare in suo soccorso.

Il motivo? Barù ha chiesto che la produzione gli procurasse una nuova aspirapolvere, dato che lui necessita di tenere sempre la casa in ordine e pulita perché soffre di asma.

Al momento, però, tale richiesta avanzata da Barù non è stata ancora presa in considerazione da parte della produzione del reality show e, il concorrente, non ha perso occasione per sbottare.

La regia del GF Vip 'censura' Barù dopo il suo sfogo

Nelle ultime ore, infatti, Barù si è lasciato andare ad un pesante attacco rivolto proprio alla scarsa igiene e alle pessime condizioni che ci sono all'interno della casa del GF Vip.

"Questa casa fa schifo, è piena di polvere", ha sbottato Barù sottolineando il fatto che lui soffrendo di asma, è costretto a prendere tutti i giorni dei medicinali che gli permettano di stare meglio.

Insomma un pesante attacco quello di Barù che, tuttavia, è stato "censurato" dalla regia del Grande Fratello Vip. Gli autori, infatti, hanno preferito sfumare la protesta di Barù che si scagliava contro le pessime condizioni in cui è tenuta la casa di Cinecittà.

Soleil criticata per la scarsa igiene della sua camera al GF Vip

Tuttavia, non è la prima volta che questo tema diventa motivo di polemica all'interno della casa. Già in passato c'erano state numerose critiche per la scarsa igiene mostrata dai concorrenti di questa sesta edizione, decisamente poco rispettosi degli spazi comuni e delle regole base del vivere insieme.

Tra le concorrenti particolarmente criticate e attaccate sul web e sui social, spicca Soleil Sorge. In questi giorni hanno fatto il giro della rete le foto della sua camera da letto, la quale appare fortemente in disordine.

Abiti sparsi ovunque e bottiglie di acqua lasciate in giro per tutta la camera: foto che hanno spiazzato i fan del GF Vip, a dir poco schifati dallo scarso livello di igiene di questa edizione.