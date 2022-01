Katia Ricciarelli potrebbe essere squalificata dal GFVip. La cantante lirica ha pronunciato una frase razzista a danni di Lucrezia Selassié. In seguito all’accaduto la Principessa è corsa in confessionale per chiedere provvedimenti. Stando a quanto riferito dalla diretta interessata, gli autori le avrebbero dato ragione e tranquillizzata.

L’episodio incriminato

Tra le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli non scorse buon sangue. Dopo la diretta di lunedì 3 gennaio, i rapporti tra loro si sono incrinati ancora di più. Nella giornata di martedì 4 gennaio, la soprano ha continuato a provocare Lucrezia: “Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato niente”.

Alle affermazioni della 75enne, la Principessa è andata su tutte le furie: “Sono nata in Italia primo. Secondo non permetterti mai più”.

Dopo essere venuta a conoscenza dell’accaduto, Miriana Trevisan ha minacciato di abbandonare il Reality Show. La showgirl ha sostenuto di non volere passare un minuto di più in casa con una persona razzista.

Lo sfogo della Principessa

Dopo essere stata presa di mira da Katia, Lucrezia è corsa in confessionale per parlare dell’accaduto. Terminata la chiacchierata con gli autori, la 23enne si è sfogata con Nathaly. La Principessa ha spiegato di essere già passata sopra all’essere definita una “carogna”. Sulla frase razzista, però, non transige. A tal proprio la diretta interessata ha confidato di averne parlato in confessionale e pare che, gli autori l’avrebbero tranquillizzata: “Mi hanno dato ragione. Hanno detto di non preoccuparmi perché è tutto chiaro”.

Lucrezia ha ribadito che si aspetta dei provvedimenti nei confronti della cantante lirica. Inoltre, ha fatto notare che Katia non è mai andata al televoto.

Infine, la Principessa ha rivelato una confidenza di Giacomo Urtis: “Anche lui non capisce perché lo scorso anno potevano nominare tutti e quest’anno no”.

Ricciarelli non ci sta a passare per razzista

Mentre Lucrezia parlava con Nathaly, anche Katia ha fornito la sua versione dei fatti a Soleil. Nel dettaglio, l’ex moglie di Pippo Baudo ha sostenuto di non volere essere messa alla gogna per il nulla: “Alla signora del GFVip ho detto che è impossibile che nel 2022 non si possa dare della str… o cose simili”.

Ricciarelli ha fatto sapere che tutte le amiche di Lucreziai sono andate a lamentarsi in confessionale per quanto accaduto. La cantante lirica ha fatto sapere che la frase potrebbe essere recepita come un’offesa ma l’intenzione non era quella. Sulla base di quanto dichiarato Katia ha spiegato di averne parlato in confessionale: “Non devono guardare quello che ho detto, ma la causa”.