Dopo quasi cinque mesi di convivenza forzata, alcuni rapporti tra concorrenti del GFVip si sono incrinati. Sulla casa di Cinecittà è passato un aereo dedicato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Mentre le due gieffine sono apparse felici per il gesto dei fan, Jessica e Lulù Selassié hanno espresso delle critiche.

La dedica

Soleil e Sophie spesso sono state protagoniste di alcuni scontri al vetriolo. In un determinato momento del Reality Show, le due "vippone" hanno anche formato un triangolo amoroso con Gianmaria Antinolfi.

Nonostante tra le due non sia mai corso buon sangue, sembrano avere archiviato ogni tipo di dissapore.

Nell'ultimo periodo, la 19enne milanese è solita ascoltare e consolare l'influencer italo-americana. Nella giornata di giovedì 27 gennaio, sulla casa più spiata d'Italia è volato un aereo indirizzato al duo Codegoni-Sorge: "La bellezza dei rapporti reali". Il tutto è stato accompagnato dall'hashtag "Solphie".

La reazione delle Principesse

Dopo avere visto l'aereo per Sophie e Soleil, le sorelle Selassié hanno commentato in modo negativo. Mentre si trovavano in salotto con Miriana, Lulù ha espresso il suo disappunto per il gesto dei fan: "Le amiche di Sophie siamo noi e lo siamo sempre state 24 ore su 24". Secondo la 23enne, Soleil si è avvicinata all'ex tronista di Uomini e Donne solamente per strategia.

Lulù infatti, ritiene che Sorge dopo essere stata messa in discussione da tutti i suoi compagni d'avventura, si sia avvicinata alla 19enne milanese.

A fare eco alle parole di Lulù, ci ha pensato Jessica. La più grande delle Principesse d'Etiopia ha chiosato: "Credo che stiano cercando di scatenare una gelosia in me". Nel dettaglio, la 26enne ha tirato in ballo anche l'aereo dedicato a Soleil e Barù.

Il suggerimento di Miriana

Dopo avere ascoltato entrambe le sorelle Selassié, Miriana Trevisan ha cercato di tranquillizzare le sue amiche e coinquiline. La diretta interessata ha fatto sapere che anche lei non crede alla veridicità di quest'amicizia. Tra l'altro Trevisan ha fatto notare che Soleil si è avvicinata a Sophie, dopo l'intervento della mamma di Codegoni.

In merito al fastidio delle Principesse, la showgirl ha consigliato di non perdere la pazienza e di continuare a mantenere la loro eleganza: "Lo penso anche io, mi dispiace".

Due settimane fa, la mamma di Sophie era arrivata nella casa per mettere in guardia la figlia. Nel dettaglio, la donna aveva invitato Codegoni ad aprire gli occhi e fidarsi di Soleil visto che ha sempre detto le cose in faccia. Al contrario, la donna aveva definito Jessica una pessima amica visto che continuava a fare la corte a Basciano.