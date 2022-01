La 35^ puntata del GFVip, in onda lunedì 17 gennaio su Canale 5, è stata piuttosto dura per Jessica Selassié: la Principessa dopo essere stata definita una "pessima amica" dalla mamma di Sophie Codegoni, è finita al televoto. Durante una pausa pubblicitaria, Lulù Selassié ha cercato di dare consigli alla sorella su come comportarsi con Basciano e Sophie.

L'accaduto

Sophie ha ricevuto la visita della mamma. La signora Valeria ha invitato la 19enne milanese ad aprire gli occhi sulle amicizie intraprese all'interno della casa di Cinecittà. A detta della donna, Soleil sarebbe una vera amica mentre Jessica no.

Il motivo? Secondo la signora Valeria, la Principessa avrebbe più volte parlato alle spalle di Basciano e Sophie.

Al momento delle nomination, Codegoni ha votato l'amica Jessica. Ovviamente, la più grande delle sorelle Selassié ha ricambiato il favore. Tuttavia, la 26enne ha avuto un crollo emotivo.

Le parole di Lulù

In occasione di una pausa pubblicitaria, Lulù ha cercato di consolare la sorella Jessica. Ma non solo, la Principessa ha anche cercato di dispensare consigli su come approcciare con Basciano e Sophie: "La smetti di star dietro a loro due?" Come spiegato dalla 23enne, la sorelle dovrebbe smettere di fare certe battute maliziose sulla coppia di amici. Secondo al punto di vista della gieffina, Jessica starebbe facendo soffrire la mamma e l'altra sorella Clarissa (ex concorrente del GFVip).

ma lulù preoccupatissima perché non vuole rimanere sola noi dobbiamo salvare jessica avete capito ?????#gfvip pic.twitter.com/4CDlvnIwaG — giorgia (@debyconunab) January 18, 2022

A detta di Lulù, Basciano non è l'uomo adatto alla 26enne. Dunque, dovrebbe smetterla di corrergli dietro: "Stai con me e Manu". La 23enne ha consigliato alla congiunta di non raggiungere mai l'ex tronista di Uomini e Donne e Basciano quando sono soli in qualche zona della casa.

Poi, Lulù ha aggiunto: "Se durante il giorno stai con me e Manuel non mi dai fastidio". Infine, Lulù ha invitato la sorella ad andare a dormire nella sua stanza.

La Principessa preoccupata per l'uscita della sorella

Durante la chiacchierata con Jessica, Lulù involontariamente ha rivelato il giorno in cui Manuel abbandonerà il Reality Show.

Come mostrato in un video, su Twitter, la Principessa ha spiegato alla congiunta che in questo momento vuole stare il più vicino possibile al suo fidanzato: "Venerdì va via". A tale proposito, la diretta interessata si è detta molto preoccupata per l'esito del televoto eliminatorio del 21 gennaio: "Non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì".

Infine, la Principessa ha chiesto a Jessica di pensare bene a queste parole perché anche la loro mamma direbbe le stesse cose. Dunque, in modo del tutto involontario Lulù ha reso noto ai telespettatori della diretta h24 quando Bortuzzo lascerà il GFVip.