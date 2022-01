Nervi tesi tra Lulù e Jessica nella casa del GF Vip. Nella mattina del 16 gennaio le due sorelle si sono ritrovate sul piede di guerra dopo che Lulù ha sbottato duramente contro Jessica per il suo atteggiamento nei confronti di Alessandro Basciano. L'ex protagonista di Uomini e donne, dopo essere entrato in casa, ha scelto Sophie Codegoni, nonostante in un primo momento avesse mostrato un interesse anche per Selassié. La reazione di Lulù è stata molto dura e, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di provare vergogna per il modo in cui la sorella sta gestendo la situazione.

Lulù perde le staffe con sua sorella e sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, dopo l'arrivo in casa di Alessandro Basciano che in un primo momento era diviso tra Sophie e Jessica, alla fine il ragazzo ha scelto di concentrarsi solo sull'ex tronista di Uomini e donne, con la quale ha intrapreso una relazione al Grande Fratello Vip.

Tuttavia, in diverse situazione, Jessica continua a essere presente e a fare battutine con Alessandro, quasi come se volesse farsi notare e provasse in un certo modo a mettere "zizzania" nella coppia che si è creata in queste settimane.

Immediata la reazione di Lulù che ha affrontato sua sorella al punto che tra le due è scoppiata una lite dove sono volate anche parole grosse.

'Io mi vergogno', sbotta Lulù contro Jessica

"Non capisci e insisti, così sbagli e non puoi sbagliare in tv e fare figuracce. Io mi vergogno, mamma sarà inc... nera. Il tuo comportamento è da sf...", ha sbottato Lulù contro sua sorella, tirando in ballo anche la loro mamma e il fatto che da casa non starebbe approvando il comportamento di Jessica nei confronti di Alessandro.

"Ha scelto Sophie? E basta. Non fare battute ridicole, anche io me la prenderei", ha proseguito ancora Lulù che ha spezzato così una lancia a favore di Sophie che, nei giorni scorsi, non ha nascosto di essere un po' stufa di queste intromissioni continue da parte di Jessica nel suo rapporto con Basciano.

'In puntata è orribile': Jessica nel mirino di sua sorella al GF Vip

"In puntata è orribile, mi vergogno. Sembra che sono cattiva ma lo faccio per te, perché così ti dai una scossa nel cervello. Sembra che non ha mai visto un uomo. Mi dispiace tanto per te", ha proseguito ancora Lulù che è stata decisamente molto dura e critica nei confronti della sorella per questa avventura al GF Vip.

"Anche a me dispiaceva quando facevi figuracce in televisione", ha prontamente replicato Jessica facendo riferimento alla storia di Lulù con Bortuzzo.

"Ma le mie non erano figuracce perché io sapevo che tra me e Manuel poteva esserci un futuro, perché lo sentivo"; ha subito replicato Lulù rigettando così al mittente le accuse di Jessica.