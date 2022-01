Risveglio polemico per Lulù all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nella mattinata dell'8 gennaio la principessina ha ammesso di essere agitata per quanto è accaduto nella puntata in prima serata con Katia Ricciarelli. Le due sono state protagoniste di un acceso confronto in diretta televisiva dopo la lite al vetriolo che hanno avuto nei giorni scorsi. Lulù, senza troppi giri di parole, ha perso le staffe nei confronti di Katia, ammettendo che si sarebbe aspettata la sua espulsione dalla casa.

Lulù furiosa e perde le staffe contro Katia dopo il confronto al GF Vip

Nel dettaglio Katia e Lulù hanno avuto modo di confrontarsi nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, durante la quale Signorini ha chiesto alle due concorrenti di porgersi le reciproche scuse.

Nonostante tutto Lulù, il giorno seguente alla puntata, è apparsa ancora visibilmente scossa e amareggiata per quanto è successo e non ha cambiato idea su Katia, ritenendo che il suo pensiero sia stato profondamente razzista nei suoi confronti.

"Sono molto agitata, perché pensavo che la sbattessero fuori a questa. È un messaggio orribile" ha sentenziato Lulù, che ha così perso le staffe "bacchettando" sia Katia Ricciarelli, ma anche gli autori del GF Vip, che secondo lei dovevano procedere con la squalifica della cantante lirica.

Il duro attacco di Lulù contro Katia Ricciarelli

"Questa estate un ragazzino etiope si è suicidato, perché gli avevano detto di tornare al suo paese" ha aggiunto ancora Lulù sfogandosi con Miriana Trevisan, visibilmente agitata e affranta da questa decisione nei confronti di Katia.

Insomma il clima all'interno della casa del GF Vip continua a essere particolarmente teso malgrado il discorso di Alfonso Signorini, che ha chiesto ai protagonisti di questa sesta edizione di ripristinare il clima goliardico dei mesi scorsi e di mettere così da parte guerre e scontri verbali.

Barù bacchetta Alfonso Signorini sul caso Katia Ricciarelli affrontato al GF Vip

Nelle ultime ore a scagliarsi contro la presa di posizione del conduttore nei confronti di Katia ci ha pensato anche Barù, considerato uno dei concorrenti più schietti tra quelli presenti attualmente in casa.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, senza troppi mezzi termini, ha ammesso che Katia non può essere giustificata tirando in ballo il discorso generazionale ed ha aggiunto che ciò che è passato sono "cose brutte".

Come si evolverà a questo punto la situazione nella casa del Grande Fratello Vip? Ci saranno nuovi confronti/scontri nel corso delle prossime ore oppure tornerà per davvero il sereno così come si augura il conduttore?