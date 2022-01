Nervi tesi all'interno della casa del GF Vip e in queste ultime ore Manila è apparsa polemica nei confronti degli autori del reality show.

L'ex Miss Italia non ha gradito il modo in cui è stata trattata in puntata la diatriba che lei ha avuto in settimana con la giovane influencer e, parlando con Katia Ricciarelli, non si è fatta problemi a dire ciò che pensava. Secondo Manila, infatti, non è giusto che Soleil passi per la vittima della situazione.

Si accende lo scontro tra Soleil e Manila nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, in settimana c'è stato uno scontro verbale acceso tra Soleil e Manila che, tuttavia, nel corso della puntata serale del GF Vip di venerdì 28 gennaio, è stato liquidato nel giro di pochi minuti.

Alfonso Signorini ha fatto presente che si trattava di una situazione "di poco conto", dettata anche dal fatto che essendo reclusi nella casa di Cinecittà da svariati mesi, hanno perso un po' di lucidità e ormai fanno polemica per ogni minima cosa.

Eppure Manila non era dello stesso parere, dato che si è sentita denigrata da Soleil nel momento in cui l'ha apostrofata come colei che sta sempre in cucina, a lavare piatti e che offre poco divertimento al resto del gruppo.

La frecciatina di Manila contro gli autori del Grande Fratello Vip

Proprio alla luce di questa diatriba che c'è stata con Soleil in casa, Manila ha scelto di nominarla nel corso della puntata di venerdì e in queste ore si è sfogata con Katia Ricciarelli su quanto è successo, senza evitare frecciatine sia nei confronti degli autori del GF Vip che nei confronti della stessa Soleil.

"Hanno fatto vedere, facendo passare sottogamba quelle robe lì, poi quando ho fatto la nomination l'ho fatto di proposito, perché per me non esiste che passi sempre sotto gamba le offese e la mancanza di rispetto e poi un'ora e mezza di stupidate", ha sentenziato Manila che ha polemizzato anche contro gli autori del GF Vip e l'impostazione della scaletta.

'Basta, sono più grande di lei', sbotta Manila contro Soleil

Anche questa settimana, infatti, gran parte della durata del programma è stata dedicata alle vicende del triangolo Alex-Delia-Soleil, che continua a tenere banco all'interno delle dinamiche del gioco, nonostante gli spettatori e i concorrenti siano ormai stufi.

"Quando ho la mia parola me la sono presa come dico io.

Io qui non tollero più niente. Però neanche che alla fine passi per vittima: lei offende, lei deride ed è pure vittima", ha sbottato Manila che non ha gradito la gestione di questa situazione durante la diretta del GF Vip.

"Basta, sono anche più grande di lei", ha chiosato l'ex Miss Italia sfogandosi con Katia Ricciarelli che è rimasta in religioso silenzio.