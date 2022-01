Le tensioni all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, questa mattina, anche tra Manila e Katia si è accesa la discussione. L'ex Miss Italia ha perso le staffe dopo una provocazione da parte della cantante lirica e ha scelto di mettere in chiaro il suo pensiero all'interno della casa, dopo che in questi ultimi giorni è stata "accusata" di aver tradito la sua amica Soleil Sorge per accogliere in casa la nuova arrivata Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Botta e risposta tra Manila e Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere particolarmente teso e, in queste ultime ore, anche tra Manila e Katia si è riaccesa la discussione.

Da un po' di giorni, infatti, il rapporto tra Katia, Manila e Soleil non è più quello di una volta. L'ex protagonista di Uomini e donne si è allontanata dalla Nazzaro dopo aver notato un suo avvicinamento sospetto nei confronti di Delia, considerata la nemica di Soleil all'interno della casa di Cinecittà.

Da quel momento in poi, Soleil ha preso le distanze da Manila e ha lanciato frecciatine anche nei confronti di Katia, ammettendo di essere delusa.

Manila Nazzaro perde le staffe con Katia e la mette a tacere al GF Vip

Questa mattina, a pranzo, Manila si è ritrovata a fare i conti con delle stoccate da parte della cantante lirica e la reazione della concorrente non si è fatta attendere.

"Katia anche no, grazie.

Anche essere liberi di comunicare e parlare con le persone che vogliamo qui dentro. Non è una dittatura"

"Per me non esiste: accogliere una persona non vuol dire non voler bene ad un'altra", ha aggiunto ancora Manila che ha così zittito la sua amica Katia Ricciarelli, ammettendo di non aver gradito la sua frecciatina.

Immediata la reazione di Katia che ha reagito dicendo che aveva fatto solo una battuta e ha accusato la Nazzaro di non avere senso dell'ironia.

"Basta adesso, non fare la più brava della classe", ha sbottato ancora Katia che ha così replicato all'attacco di Manila.

Venerdì 21 gennaio la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip su Canale 5

Insomma il clima all'interno della casa del GF Vip continua a non essere sereno e non si esclude che, anche nel corso delle prossime giornate, possano esserci dei confronti accesi tra Manila, Katia e Soleil.

Intanto cresce l'attesa per la prossima puntata serale del reality show in programma venerdì 21 gennaio in prime time su Canale 5.

Un nuovo concorrente, infatti, sarà eliminato definitivamente dal gioco e tra quelli a rischio spiccano i nomi di Jessica, Davide, Federica e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis.