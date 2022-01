Il papà di Manuel, Franco Bortuzzo, ha dichiarato che presto il nuotatore lascerà la casa del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, per problemi di salute. L'abbandono, però, non comporterà il pagamento di una penale. Queste potrebbero essere per lui le ultime ore all'interno del GFVip, in quanto già nella puntata di venerdì 7 gennaio sarebbe prevista l'uscita. L'imminente addio ha spinto Manuel a dichiarare tutto il suo amore per Lucrezia Selassié, concorrente con cui ha avuto un flirt all'interno del gioco. Bortuzzo si è detto pronto ad una convivenza con la principessa.

I problemi di salute di Manuel

Il nuotatore Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti del GFVip 6 più amati dai telespettatori, ma purtroppo, per problemi di salute, queste potrebbero essere le ultime ore per lui all'interno della casa più spiata d'Italia. Come detto dal padre, Franco Bortuzzo, e come confermato dal vippone stesso ai concorrenti, il ragazzo avrebbe perso tanto peso da quando è entrato nel reality. La massa muscolare ridotta e, conseguentemente, i dolori che spesso avverte, non permetterebbero al ragazzo di continuare il gioco. Bortuzzo, dati i suoi problemi fisici, non dovrà pagare alcuna penale.

La dichiarazione su Lulù

All'interno della casa del Grande Fratello Vip sono nati molti amori, primo fra tutti quello tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo.

La loro non è stata una storia facile. Incomprensioni, discussioni e intolleranza hanno caratterizzato il loro amore, ma ad oggi tutto sembrerebbe risolto. Nelle ultime settimane, i due si stanno frequentando con maggior leggerezza, vivendo in tutto e per tutto il loro sentimento. La frequentazione, però, potrebbe essere interrotta dall'addio di Manuel.

Proprio per questo, il ragazzo ha riflettuto molto sul suo percorso e ha deciso di fare delle profonde dichiarazioni a Nathaly Caldonazzo sulla principessa. Secondo Manuel, Lulù sarebbe pronta ad affrontare il reality da sola: "Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa". Inoltre, Bortuzzo ha fatto una rivelazione inaspettata a Nathaly: "Quando usciamo, praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po' le cose".

A tali parole, Nathaly ha detto a Lulù che era presente in quel momento: "Vedi che bei progetti?... un uomo solido". Intenerita dalla vicenda, la principessa ha risposto: "Si... Amore!".

Nathaly: "Lasceresti qui Lulù da sola?"

Manuel: "Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa."

N: "Non resisteresti un giorno!"

M: "Sì invece."

L: "E' difficile.."

M: "Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po' di cose."#gfvip pic.twitter.com/fdAAssMcxV — BL (@rainbow20202020) January 6, 2022

Prime time venerdì 7 gennaio

E' attesa una nuova puntata del GFVip venerdì 7 gennaio. Oltre al possibile abbandono del nuotatore, sono previsti molti colpi di scena. Probabilmente, si parlerà delle numerose discussioni avvenute negli ultimi giorni nella casa, tra cui quella che vede Katia Ricciarelli contro Nathaly e Lulù. Al televoto ci sono 3 vippone: Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo.