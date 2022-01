Miriana Trevisan e Manila Nazzaro sono legate da un'amicizia nata lontano dal GFVip, ma all'interno della casa di Cinecittà si sono ritrovate in due fazioni opposte. Le due "vippone" hanno deciso di confrontarsi e fare una riflessione sul loro rapporto. Secondo l'ex ragazza di Non è la Rai, la sua amica avrebbe deciso di appoggiare chi l'ha sempre attaccata sul personale.

Il punto di vista di Trevisan

Alcune incomprensioni tra Manila e le sorelle Selassié hanno portato l'ex Miss Italia ad avvicinarsi a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Di conseguenza, l'amicizia tra Miriana e Manila ha vissuto un momento di crisi al GFVip.

Nella giornata di domenica 9 gennaio, le due coinquiline hanno deciso di avere un confronto per trovare un punto d'incontro. Trevisan ha precisato che lontano dai riflettori cercherà di avere un chiarimento con la 44enne pugliese, poiché il loro rapporto non può sgretolarsi per un gioco. Tuttavia, Miriana ha sostenuto che Nazzaro nell'ultimo periodo l'abbia ascoltata pochissimo: "Sei andata con le persone che più mi hanno ferito sul personale". Il riferimento della gieffina è al rapporto instaurato da Manila con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. La showgirl ha precisato che Manila non deve essere "cattiva" con la soprano e l'influencer italo-americana.

Al tempo stesso Trevisan si aspettava un po' più di sostegno dall'amica visto che hanno un ottimo legame anche all'esterno della casa di Cinecittà.

A detta di Miriana, Manila si sarebbe dovuta dissociare dalle parole di Ricciarelli quando l'ha criticata per il suo essere madre: "Lei attacca feroce e va sul personale".

La versione di Nazzaro

Dopo avere ascoltato la posizione dell'amica, Manila ha fornito la sua versione dei fatti. La diretta interessata ha riportato un consiglio ricevuto da Barù: "Mi ha detto che dovrei stare solo con te".

Come spiegato dall'ex Miss Italia, il nuovo concorrente le avrebbe fatto capire di avere fatto una brutta figura davanti al piccolo schermo. Al contrario Nazzaro è convinta di essersi sempre comportata in modo impeccabile al GFVip. In merito al rapporto con Trevisan, Manila ha affermato: "Io ti ho protetta". La 44enne ha precisato di non avere mai fatto un confessionale in cui sparava a zero sull'amica Trevisan.

L'ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di essersi avvicinata molto a Katia e Soleil, ma per un motivo ben preciso: nel gruppo delle sorelle Selassié, di cui fa parte anche Miriana, avrebbe trovato un muro.

Infine, Manila Nazzaro ha sostenuto che Jessica e Lulù Selassié abbiano sbagliato quanto Katia Ricciarelli ad utilizzare determinate parole. Tuttavia, l'ex Miss Italia si è esposta solamente quando la soprano ha discusso con le Principesse e non con Miriana.