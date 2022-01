Patrizia Pellegrino, concorrente uscita da qualche settimana dal Grande Fratello Vip, ha svelato un retroscena su Alex Belli e Soleil Sorge. La vippona ha raccontato, in una diretta Instagram del 9 gennaio, che Belli le avrebbe detto che la storia con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe tutta una montatura per il programma. Ainett Stephens e Clarissa Selassié, presenti nella diretta, sono rimaste senza parole.

Patrizia Pellegrino smaschera Alex Belli

Nel Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano, ma questa volta il Gossip è partito fuori dalla casa più spiata d'Italia.

In una diretta Instagram, Patrizia Pellegrino, reduce dall'esperienza all'interno del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, non ha esitato a raccontare un retroscena che potrebbe chiarire il triangolo amoroso che vede come protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. In particolare, l'ex vippona ha riportato una chiacchierata avvenuta proprio con Alex Belli. In questa circostanza, l'attore avrebbe detto a Patrizia: "Non dovevi entrare attaccandoci così", riferendosi al fatto che la donna non ha mai preso in simpatia la presunta coppia. "Noi ti avremmo spiegato che tutta questa vicenda è un po' montata per la trasmissione", avrebbe riferito l'uomo a Pellegrino. La donna ha poi aggiunto una frase detta proprio dall'ex volto di Cento Vetrine che spiegherebbe il motivo della sua liaison con Sorge: "Per fare in modo che lo show e le clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare".

PATRIZIA PELLEGRINO

su ALEX E SOLEIL❗️



“è tutto montato solo per la trasmissione”



#GFVIP pic.twitter.com/8IM7RnS2Pb — VIPPANDO🔎 (@vippandotrash) January 9, 2022

Ainett e Clarissa presenti nella diretta commentano il racconto della vippona

La rivelazione shock di Pellegrino ha sconvolto non soltanto gli spettatori, ma anche le due ex gieffine Clarissa Selassié e Ainett Stephens che stavano facendo la diretta con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna si è apparsa pentita della sua rivelazione, tanto che Ainett, a quel punto, non ha resistito e ha rassicurato l'ex coinquilina: "Viva la verità, vediamola in questo modo".

Delia Duran diventerà una concorrente ufficiale del GFVip

Le dichiarazioni di Patrizia Pellegrino non hanno ancora suscitato una reazione in Alex Belli.

Nel frattempo, la moglie dell'attore, Delia Duran, è pronta a varcare la porta rossa del GFVip. Il suo ingresso nella casa è previsto per venerdì 14 gennaio. Delia, durante la puntata di venerdì 7 gennaio, si è detta pronta a questa nuova esperienza che le servirà, a suo dire, a chiarirsi le idee sul suo matrimonio. Dopo il flirt tra il marito e Soleil Sorge, la donna ha perdonato tutto, ma nutrirebbe ancora dei dubbi e alcune cose non le tornerebbero. Il triangolo Sorge, Belli e Duran non è ancora capitolo chiuso.