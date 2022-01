Nella casa del GFVip è in atto una lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Il giorno seguente la 31ª puntata del Reality Show, la cantante lirica è arrivata a pronunciare una frase a sfondo razzista nei confronti della Principessa. Le affermazioni delle 75enne hanno mandato su tutte le furie Miriana Trevisan che, a sua volta ha minacciato di abbandonare il programma.

L’accaduto

Da settimane tra le sorelle Selassié e Katia c’è un forte astio. Nella puntata del GFVip, in onda lunedì 3 gennaio, c’è stato un vero e proprio scontro. La cantante lirica ha accusato le Principesse di essere delle maleducate.

Inoltre, durante la pausa pubblicitaria ha continuato ad insultare la 23enne.

Nella giornata di martedì 4 gennaio, Ricciarelli ha continuato a sparare a zero sulle sorelle Selassié. In particolare, l’ex moglie di Pippo Baudo parlando con Lulù ha pronunciato una frase infelice: “Vai a scuola. Al tuo paese vai a scuola che forse non t’hanno insegnato niente”. Vista la situazione, Carmen ha consigliato alla coinquilina di stare tranquilla e non peggiorare la situazione. Di fronte alle affermazione della soprano, Lulù ha replicato a gran voce: “Io sono nata in Italia primo. Secondo non ti permettere più”. Secondo la 23enne, Ricciarelli nella sua vita sarebbe sempre stata abituata ad avere un atteggiamento di superiorità verso il prossimo, quando non dovrebbe essere così.

Lo sfogo della Principessa

Non contenta Katia Ricciarelli ha continuato a pungere Lulù Selassié. Con tono ironico la cantante lirica ha chiesto alla coinquilina se volesse del cibo. Anziché glissare, la 23enne ha risposto in modo volgare: “Ma che vuoi? Mangiatela tu così ingrassi visto che hai sempre fame”.

Nel frattempo, le affermazioni di Ricciarelli non sono passate inosservate al popolo del web.

Su Twitter, è finito in tendenza l’hashtag “fuori Katia”. Secondo alcuni telespettatori, l’atteggiamento della 75enne non sarebbe più tollerabile.

Trevisan: ‘Non sto dove c’è un razzista’

L’ennesima discussione tra Lulù e Katia non è passata inosservata a Miriana Trevisan. La showgirl dopo avere sentito frasi a sfondo razzista ha chiesto se realmente fossero state dette.

A quel punto la diretta interessata ha sbottato: “Io se continua così mi ritiro, protesto per il razzismo”. Nonostante Giucas Casella abbia cercato di spezzare una lancia a favore di Ricciarelli, Miriana ha controbattuto: “Non sto in un posto dove c’è un razzista”. Trevisan ha fatto sapere di non voler condividere neanche un’ora in un luogo dove vengono pronunciate frasi razziste. A questo punto non è escluso che venga preso un provvedimento ai danni di Katia Ricciarelli.