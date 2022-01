Katia Ricciarelli è stata investita da una polemica mediatica al GFVip. La cantante lirica si è lasciata scappare un commento razzista ai danni di Lulù Selassié. Sui social, Selvaggia Lucarelli ha sostenuto di avere ricevuto lo stesso trattamento al reality La Fattoria.

Il racconto della giornalista

Sui propri canali social, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza della polemica che ha investito Katia Ricciarelli. Sebbene la giornalista ha ammesso di non avere seguito il GFVip ha sostenuto di avere riconosciuto gli atteggiamenti della cantante lirica: “Non sono sorpresa, mi avete sbloccato un ricordo…” a tal proposito Lucarelli ha spiegato di avere incontrato la soprano sul suo cammino nel lontano 2006 al Reality Show La Fattoria: “Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti”.

Selvaggia ha sparato a zero su Ricciarelli: “Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini ostile con le donne”. La giornalista ha ammesso di averla mandata a quel paese in varie occasioni, a differenza di alcuni concorrenti che la temevano. Ma non è tutto, pare che Katia abbia più volte rimproverato Selvaggia Lucarelli di “fare la madre”.

La stoccata della giornalista

Nel prosieguo del suo racconto Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che all’epoca nessuno si indignò per l’atteggiamento della cantante lirica, poiché erano altri tempi. Con tono pungente la giornalista ha fatto sapere che, a distanza di anni è riuscita a fare carriera. Al contrario, Ricciarelli dopo 16 anni si ritrova a fare il Grande Fratello Vip.

In merito all’atteggiamento della 75enne, Lucarelli ha ammesso di non averla trovarla cambiata nel corso degli anni. Infine, ha concluso: “In qualche rarissimo momento, quella sua durezza faceva anche tenerezza”.

Ai tempi de La Fattoria, alcuni sponsor decisero di dissociarsi dal programma a causa dell’atteggiamento di Katia Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oggi, starebbe avvenendo la stessa identica cosa nella casa più spiata d’Italia.

Lulù e Jessica Selassié chiedono provvedimenti

Parlando con Sophie Codegoni, Jessica Selassié ha fatto sapere che lei e sua sorella Lulù sono pronte a chiedere un provvedimento disciplinare per Katia Ricciarelli. Come raccontato dalla Principessa, la cantante andrebbe mandata in nomination d’ufficio.

Nel momento in cui la produzione deciderà di passare sopra all’atteggiamento della 75enne, le due ragazze potrebbero anche abbandonare il reality show per protesta. A quanto pare, anche Miriana dopo avere appreso della frase razzista ha sostenuto di non volere passare neanche un’ora in compagnia di una persona razzista.