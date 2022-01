Durante la 34^ puntata del GFVip, in onda su Canale 5 venerdì 14 gennaio, ha effettuato il suo ingresso nella casa Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha subito cercato un confronto con Soleil Sorge. Tuttavia, la modella sudamericana ha precisato di non essere arrivata al Reality Show per mettere zizzania. Nel post-puntata, l'influencer italo-americana si è isolata dal gruppo ed è scoppiata in lacrime.

Sorge in lacrime

L'ingresso di Delia Duran nella casa più spiata d'Italia ha mandato in crisi Soleil. Al termine della 34^ puntata, l'influencer italo-americana si è isolata dal gruppo e si è rifugiata in piscina.

Mentre la 27enne stava piangendo, è stata raggiunta da Davide Silvestri. A quel punto la gieffina ha vuotato il sacco sul suo malessere: "Non ce la faccio più". Dopo quattro mesi di GFVip, Sorge sente di non riuscire ad essere più in grado di difendersi dagli attacchi ricevuti: "Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo".

Soleil sostiene di avere ricevuto degli attacchi durissimi da quando ha intrapreso l'amicizia speciale con Alex Belli. Ora, con l'ingresso di Delia, Sorge ha paura che ai litigi già presenti nella casa di Cinecittà, si aggiungano anche quelli con la modella sudamericana: "Mi devo subire pure questa..."

La crisi di Soleil

Come un fiume in piena, Soleil ha fatto sapere di rimanerci male quando le viene fatto notare di far uscire il suo lato più dolce.

A tal proposito la diretta interessata ha ammesso di non sapere come comportarsi all'interno del GFVip: "Non so cosa fare". Se da un lato vorrebbe lasciare correre, dall'altro ritiene che non sia giusto darla vinta a principi e comportamenti che non ritiene giusti.

Dopo averla ascoltata, Davide ha cercato di dipensare consigli all'amica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il diretto interessato ha invitato Soleil ad avere sempre dei confronti educati in modo da non passare dalla parte del torto. Secondo Silvestri, la migliore arma nelle discussioni è l'educazione.

Delia Duran: 'Sappiamo quello che è successo in quel letto'

Sebbene Delia Duran abbia confermato di essere entrata al GFVip con le buone intenzioni, appena varcata la porta rossa ha cercato un confronto con Soleil.

Nel dettaglio, la moglie di Belli ha chiesto alla 27enne un chiarimento su quello che era accaduto sotto le coperte: "Alex mi ha detto la verità...".

La modella sudamericana ha invitato la coinquilina ad essere sincera: "Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Ci sono state delle cose intime...".

Messa alle strette Sorge non ha potuto fare altro che ammettere quanto accaduto con l'ex coinquilino. Nel frattempo, dallo studio Alex ha invitato le due coinquiline a trovare un punto d'incontro e chiarire.