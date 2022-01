Nella casa del GFVip, venerdì 14 gennaio, è arrivata Delia Duran. A quanto pare, Soleil Sorge sembra non tollerare la presenza della modella sudamericana. Domenica 16 gennaio, l'influencer si è sfogata con Jessica Selassié. Secondo la 27enne, la moglie di Alex Belli ha accettato di partecipare al Reality Show solo ed esclusivamente per visibilità.

Lo sfogo dell'influencer

Nella giornata di domenica 16 gennaio, Soleil ha rimproverato Jessica Selassié. Il motivo? Secondo la 27enne italo-americana, i suoi compagni d'avventura hanno sempre criticato l'atteggiamento di Delia, ma dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà si sono mostrati tutti amici.

In replica, la Principessa ha ammesso di avere parlato solamente due volte con la nuova coinquilina e di avere confermato il suo pensiero. A quel punto Sorge ha sostenuto che Delia non cambierà mai idea.

Nel corso del suo sfogo, Soleil ha continuato a sparare a zero sulla nuova coinquilina: "A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama". Per l'influencer, la moglie di Belli non ha accettato di partecipare al GFVip per chiarire la situazione con il marito ma solamente per ottenere visibilità.

Sorge furiosa per l'ingresso di Duran

Soleil pensa che Delia prima di arrivare al GFVip avrebbe dovuto chiarire con Alex. Poi con lei se proprio voleva avere la situazione più chiara. Inoltre, la 27enne è convinta che la modella sudamericana abbia mancato di rispetto sia al marito che a lei: "Come si è permessa lei di giudicare me, mi permetto di giudicare lei".

Dopo lo sfogo con Jessica, Sorge ha proseguito il discorso in piscina con Gianmaria Antinolfi. La diretta interessata ha fatto sapere di non avere più voglia di essere parte di certe dinamiche.

In un secondo momento, Sorge è stata raggiunta da Valeria Marini. La showgirl ha fatto notare a Soleil che l'ingresso di Delia potrebbe favorire il suo percorso.

Inoltre, Marini ha invitato la coinquilina a non dare troppo peso a certe situazioni.

Non convinta, l'influencer italo-americana ha continuato a puntare il dito contro Delia Duran: "Prenditi la tua visibilità ma non venire a prendere in giro me che non ci casco". Secondo Soleil, la moglie di Alex da quando è arrivata in casa nn fa altro che provocare e lanciare frecciatine.

Sulla base di quanto dichiarato, Sorge ha sostenuto di non voler cadere nelle provocazioni della nuova coinquilina. Infine, la 27enne ha fatto sapere di mordere continuamente la lingua per non arrivare ad avere un nuovo scontro verbale con la modella sudamericana.