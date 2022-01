In occasione della 34^ puntata del GFVip, in onda venerdì 14 gennaio, si è unita ai "vipponi" anche Delia Duran. Terminata la diretta, Miriana Trevisan si è appartata in veranda per scambiare due chiacchiere con la nuova coinquilina. Senza peli sulla lingua la showgirl ha attaccato Soleil Sorge per non avere frenato l'amicizia-speciale con Alex Belli.

L'ingresso di Delia

Alex Belli non è più un concorrente del GFVip, ma continua ad essere del centro delle dinamiche per l'amicizia-speciale con Soleil. Mentre in un primo momento Delia Duran - moglie dell'attore - approvava la loro amicizia, poi ha cominciato a sollevare dubbi.

Appena varcata la porta della casa di Cinecittà, la modella sudamericana ha dato adito ad un confronto acceso con l'influencer italo-americana. Nel post-puntata, Duran si è ritrovata a parlare con Miriana. Tra le due donne c'è stata subito una certa solidarietà. In particolare, Delia ha confidato alla coinquilina di avere sofferto molto per la situazione che si è venuta a creare con Alex: "Mi ha confessato che sotto le coperte ha fatto quello che pensate".

Sulla base di quanto affermato, la nuova gieffina ha rivelato di non riuscire più riconoscere l'uomo che ha sposato.

Il commento di Miriana

Dopo avere ascoltato la confidenza della nuova coinquilina, Miriana ha cercato di rassicurarla: "Io sono dalla tua parte".

Poi, senza peli sulla lingua Trevisan ha puntato il dito contro Soleil: "Lei ha distrutto un'altra donna". Secondo il punto di vista della showgirl, Sorge non ha rispetto neanche l'amicizia instaurata con Alex: "Un'amica tutela il matrimonio di un suo amico". Miriana ha precisato che i sentimenti non si possono comandare, ma Soleil ha sbagliato ad attaccare Delia.

“perché tu l’hai offesa ? E puoi passarci su ad un’offesa se (la moglie) è in difficoltà”



ma Miriana che dice a Soleil di passare sopra al “gattamorta” e le altre offese che Delia le ha rivolto è la stessa che quasi piangeva per un “mantide” ?

#gfvip pic.twitter.com/UY6uenzYBo — Vale ♐️ (@afiresign_) January 15, 2022

Inoltre, l'ex ragazza di Non è la Rai ha fatto una riflessione sull'ultimo bacio che si sono scambiati Belli-Sorge: "Che senso aveva?

Forse, voleva dimostrare di avere potere su un uomo". A detta di Trevisan, in quel momento la 27enne è passata definitivamente dalla parte del torto.

La stoccata a Belli

Miriana Trevisanha riservato delle critiche anche ad Alex Belli. Secondo la gieffina, l'ex coinquilino ha sbagliato visto che i primi giorni di Reality Show aveva confidato l'intenzione di volere un bambino con Delia. Per Miriana, la passione deve essere messa a freno se fa soffrire terze persone. Inoltre, la showgirl ha raccontato alla nuova coinquilina che secondo il suo punto di vista Soleil avrebbe dovuto chiederle "scusa" e "come stai".

Infine, Miriana ha confermato le sensazioni di Delia: "No, non era un'amicizia quella tra Alex e Soleil, te lo confermo". Al momento Miriana è stata l'unica ad avere accolto con calore con la nuova gieffina.