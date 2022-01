Katia Ricciarelli è finita al centro delle polemiche. La cantante lirica ha pronunciato una presunta frase razzista nei confronti di Lulù Selassié, dicendole di tornarsene nel suo paese a studiare. Un'esternazione, questa, che ha indignato una parte del pubblico del Grande Fratello Vip.

Nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, alcune persone nei pressi della casa di Cinecittà hanno urlato contro la cantante lirica, invocandone l'eliminazione.

Katia attacca Lulù: all'esterno della casa urla contro la cantante lirica

Katia Ricciarelli in questi ultimi giorni ha duramente attaccato le sorelle Selassié.

La cantante lirica ha preso di mira soprattutto Lulù: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla". Un'espressione che ha fatto infuriare la giovane principessa, la quale ha replicato: "Sono nata in Italia, primo. Secondo non ti permettere mai più".

Le affermazioni di Katia sono sembrate discriminatorie ad una parte dei telespettatori del Reality Show. E così, mercoledì 5 gennaio, alcune persone si sono dirette all'esterno della casa e hanno cominciato ad urlare contro Ricciarelli: "Katia fuori". In un secondo momento, è stata elogiata Miriana Trevisan: "Ti amiamo".

In quel momento in giardino non c'era la soprano, ma Gianmaria e Miriana. Antinolfi ha poi raccontato cos'è successo a Soleil e Manila (le migliori amiche di Katia).

Le reazioni di Nazzaro e Sorge

Una volta appreso quanto accaduto al di fuori della casa di Cinecittà, Manila e Soleil hanno fornito la loro interpretazione dei fatti. In particolare, l'ex Miss Italia ha spezzato una lancia in favore di Ricciarelli: "Il parere di una persona non è quello di tutti". Nazzaro ha poi ricordato come, nella vita, ci sia sempre qualcuno a cui non si piace.

Ha poi proseguito evidenziando che i telespettatori non possono vedere tutto quello che accade nella casa 24 ore su 24. Stando al pensiero di Manila, basta tagliare una parte di una registrazione per far arrivare al pubblico una visione differente della realtà.

La conduttrice foggiana ha poi confidato a Soleil che alcune sue amiche che hanno già vissuto l'esperienza del GF Vip, le hanno detto che le cose all'esterno della casa vengono percepite in maniera differente rispetto a quanto realmente accade tra le mura di Cinecittà.

Jessica e Lulù chiedono provvedimenti nei confronti di Ricciarelli

Le sorelle Selassié (Jessica e Lulù) si sono confrontate su quanto accaduto al GF Vip. Jessica, parlando con Sophie Codegoni, ha anticipato che durante la prossima puntata del programma chiederà la squalifica di Katia ad Alfonso Signorini: "È meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto Katia". La 26enne, infatti, ritiene che Ricciarelli abbia pronunciato determinate parole con l'intento di ferire Lulù.

Dunque, secondo le principesse Selassié, Ricciarelli: "Dovrebbe andare in nomination d'ufficio".