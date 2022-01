Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state protagoniste di un botta e risposta a distanza. Attualmente le due donne ricoprono il ruolo di opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Tutto è partito da un'intervista di Bruganelli, in cui ha invitato la collega a non starle sempre addosso quando sono in onda. Dal canto suo, l'ex volto di Rai2 ha pubblicato un tweet in cui ha definito la collega una persona "piccola".

L'intervista della signora Bonolis

La moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. Tra i vari argomenti trattati dall'opinionista, c'è stato anche il capitolo "Volpe".

Nel dettaglio, Bruganelli ha detto di Adriana: "Quando siamo in studio e parlo con un autore o con i presenti, lei non deve seguirmi". La diretta interessata ha rassicurato la collega di non ricevere alcuna anticipazione o scoop di Gossip sui protagonisti.

Stando al giudizio di Bruganelli, Adriana somiglierebbe al fratello minore che faceva di tutto per attirare l'attenzione dei genitori. Vista l'età anagrafica di Volpe, Sonia ha definito la collega più una "sorella maggiore". Infine, l'opinionista ha tagliato corto: "Adriana, stai serena".

La replica di Adriana

Ovviamente, la stoccata di Sonia Bruganelli non è passata inosservata alla destinataria. Di conseguenza, su Twitter, Adriana Volpe ha deciso di replicare.

La 48enne trentina ha esordito: "Brava Sonia, tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola". Come spiegato dall'opinionista, il riferimento non è né alla differenza anagrafica né alla sua altezza ma al suo atteggiamento. Poi, l'ex volto di Rai 2 ha affermato: "Di vero ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi".

Secondo Volpe, la collega non racconterebbe le cose come stanno realmente.

In passato, le due colleghe sono state protagoniste di alcune frecciatine. Mentre Bruganelli ha sempre sostenuto di avere punzecchiato la collega per pura ironia, la 48enne trentina non si è mai trovata d'accordo.

Bruganelli risponde a Volpe

A distanza di qualche ora, Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere alla collega.

Su Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso una parte delle sue dichiarazioni su Adriana. Poi, ha ripreso il tweet di Volpe. Infine, Sonia ha espresso il suo pensiero sull'accaduto: "Provavo a ironizzare durante l'intervista, ma...".

Secondo Bruganelli, al sua collega, per l'ennesima volta, non avrebbe catturato il senso ironico delle sue dichiarazioni: "Anche oggi Adriana Volpe serena domani".

Non è escluso che nella puntata di venerdì 21 gennaio, Signorini decida di far confrontare le due opinioniste al GFVip. D'altronde anche in passato Adriana e Sonia hanno chiarito i loro dissapori in studio.