Da diversi anni Giorgio Manetti non fa più parte del parterre maschile del trono over di Uomini e donne ma in tutti i telespettatori del dating show è ancora vivo il ricordo della sua storia d'amore con Gemma Galgani. Quest'ultima, non sentendosi amata, decise di lasciarlo per poi provare a riconquistarlo in seguito con scarsi risultati. Sarà per questa ragione che ogni intervista dell'ex cavaliere fiorentino suscita tanto interesse nel pubblico di Canale 5, soprattutto quando l'argomento di discussione è proprio la dama torinese. Giorgio ora è tornato ad attaccare Gemma attraverso le pagine del settimanale Nuovo Tv.

L'ex cavaliere su Gemma: 'Nessuno le crede più'

Giorgio disapprova il percorso che la sua ex fidanzata Gemma sta facendo all'interno di Uomini e Donne. Manetti non ha usato mezzi termini per criticare Galgani. "Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più", ha affermato Manetti nella sua intervista. "Trovo scandaloso proporla in televisione", ha poi detto l'ex cavaliere, attaccando in questo modo non solo la dama torinese ma in qualche modo anche la redazione del dating show che invece continua a puntare molto sulle vicende amorose di Galgani.

E parlando proprio del rapporto che negli anni si è instaurato tra Gemma e tutti coloro che lavorano all'interno del programma, Giorgio ha sottolineato come la dama cerchi continuamente l'approvazione di Maria De Filippi.

"C’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie", ha detto il fiorentino che evidentemente segue con interesse e molta attenzione ogni azione che coinvolge Gemma per notare ogni minimo particolare che la riguarda.

Il consiglio di Giorgio per Gemma

In effetti, anche se non è più nello studio, Giorgio continua ad interessarsi a tutti i protagonisti che orbitano intorno al dating show.

Infatti, qualche tempo fa Manetti si era espresso anche nei confronti di Isabella Ricci. La ex dama, oggi felice al fianco di Fabio, aveva espresso il desiderio di conoscerlo e lui non si era tirato indietro, soprattutto alla luce della rivalità che si era creata proprio tra Gemma e Isabella.

In ogni caso, Giorgio ha voluto concludere la sua intervista rivolgendo un consiglio a Gemma.

Manetti ha invitato la torinese a cercare l'amore lontano dalle telecamere, quindi lasciando definitivamente Uomini e Donne visto che in più di 10 anni di permanenza non è riuscita ancora a trovare la persona giusta per lei. Ma i fan di Galgani possono stare sereni: la dama non ha alcuna intenzione di seguire i consigli del suo ex.