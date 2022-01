In questi ultimi giorni, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che più hanno fatto discutere c'è sicuramente Katia Ricciarelli. La soprano, protagonista di alcune dichiarazioni forti, è stata infatti aspramente criticata sia dentro che fuori la casa, al punto da spingere qualcuno a chiederne la squalifica (tra cui anche Clarissa Selassié, che l'ha accusata di essere razzista). Nelle ultime ore anche Barù ha voluto dire qualcosa alla Ricciarelli, lanciandole una stoccata.

Il botta e risposta è avvenuto quando i due erano seduti a tavola

Il fatto è avvenuto quando i vipponi erano seduti per fare la colazione.

In particolare, erano presenti in quel momento Barù, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Jessica Selassié e Kabir Bedi. A un certo punto, come visibile nel video, la soprano ha sottolineato come abbia una carriera di cinquant'anni e che, nonostante questo, non apra la bocca da "quattro mesi" (ovvero da quando è iniziato il programma, nello scorso settembre). Ricciarelli ha poi concluso la sua dichiarazione affermando come ciò non sia "mai successo".

Dopo qualche istante di silenzio, Barù non è riuscito a trattenersi e ha deciso di rispondere alla dichiarazione della cantante lirica. In particolare, il concorrente ha ricordato alla coinquilina che ha aperto la bocca "anche abbastanza", riferendosi probabilmente alle dichiarazioni discutibili che l'hanno portata anche a essere diffidata da Pago, ex marito di Miriana Trevisan.

Ricciarelli ha prontamente risposto all'uomo

La soprano, però, non si è lasciata prendere alla sprovvista e ha prontamente replicato a Barù, sottolineando di aver imparato da lui: "Hai una linguaccia...". La cantante ha poi proseguito, affermando che lei ogni tanto dice "qualcosa di giusto", a differenza invece di quanto fa proprio Barù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Uno scambio, quello tra i due concorrenti, che non è passato inosservato sui social. In particolare, la 'battuta' di Barù acquista tutt'altro valore se si pensa alle dure critiche che lui aveva rivolto proprio alla Ricciarelli dopo aver appreso quanto detto a Lulù.

Quest'ultima, infatti, era stata invitata a tornare a studiare 'nel proprio paese': frase, questa, che ha portato molti a definire Ricciarelli come 'razzista'. Barù, parlando con alcuni dei suoi concorrenti, aveva stigmatizzato tali dichiarazioni, prendendosela anche con il programma che aveva deciso di non prendere provvedimenti ai danni della concorrente. In particolare, il nipote di Costantino della Gherardesca aveva sottolineato come certe dichiarazioni vengano fatte passare "solo in Italia" e che negli USA, per cose del genere, una persona verrebbe esclusa.