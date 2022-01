L'arrivo di Delia Duran al GFVip ha scombussolato gli equilibri della casa. Nella 35^ puntata, andata in onda lunedì 17 gennaio su Canale 5, Barù ha detto cosa pensa della nuova arrivata. Senza peli sulla lingua il nobile ha ammesso di non credere nella "buonafede" della modella sudamericana. Al contrario, è convinto che la moglie Alex Belli sia arrivata al Reality Show solo per ottenere visibilità.

Il pensiero del nobile

Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, Barù ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Il gieffino, anche se a volte è pungente, non ha mai nascosto di dire quello che pensa.

Durante la 35^ puntata del GFVip, il nobile ha espresso il suo pensiero sull'ingresso di Delia Duran: "Ma tu entrando qui cosa vuoi raccontare?" Il concorrente si è domandato se la nuova coinquilina abbia in mente di dare scandalo o ottenere visibilità.

Secondo Barù, la modella sudamericana ha deciso di partecipare al reality show solo per mettere i bastoni tra le ruote all'influencer italo-americana: "È inutile che vieni a prendertela con Soleil". Sebbene il diretto interessato abbia ammesso di essere divertito nel vedere i litigi tra Soleil e Delia, al tempo stesso ha sparato a zero sulla coppia Duran-Belli. Nel dettaglio, il gieffino ha chiosato: "Secondo me è una cosa strumentalizzata per cavalcare l'onda da te e Alex".

La replica della nuova concorrente

Barù ha spiegato che non c'è nulla di male a partecipare ad un programma per avere visibilità. Inoltre, ha spiegato che dal suo punto di vista non è tutto così limpido come vogliono mostrare i due coniugi. Barù ad esempio avrebbe chiarito la situazione con Belli lontano dai riflettori. Infine, il nobile ha fatto notare alla coinquilina che c'è qualcosa di sbagliato nel suo ingresso.

Dopo avere ascoltato il pensiero di Barù, la diretta interessata ha replicato. Delia ha negato di essere entrata nella casa di Cinecittà per popolarità. Al contrario ha sostenuto di avere accettato di partecipare al GFVip per chiarire la situazione con Soleil Sorge.

La stoccata di Barù a Belli

Il giorno seguente la 35^ puntata del GFVip, Barù e Delia hanno ripreso l'argomento.

Il nobile indirettamente ha lanciato una stoccata ad Alex Belli: "Davide da quattro mesi qui non ha fatto nulla contro la fidanzata". Dunque, Barù ha aggiunto: "Cosa devi capire? O ti comporti bene oppure no". Secondo il punto di vista del gieffino, la modella anziché entrare nella casa di Cinecittà sarebbe dovuta starne alla larga.

Il concorrente sostiene che in ogni puntata venga trattato l'argomento relativo al triangolo Duran-Belli-Sorge. Dunque, le ferite della modella non verranno mai rimarginate: "Stai litigando due volte a settimana qui".