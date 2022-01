Barù continua a essere uno dei concorrenti più "sinceri" di questo Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è scagliato contro l'atteggiamento ambiguo e poco sincero di alcuni concorrenti, tra cui l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro. Il motivo? Nel momento in cui è arrivato l'aereo per Lulù con un messaggio contro il razzismo, in tanti sono corsi da lei ad abbracciarla, ma questo modo di fare non è piaciuto per niente a Barù.

Aereo speciale per Lulù al GF Vip, ma Barù non ci sta e tira frecciatine

Nel dettaglio, questa mattina sopra la casa del Grande Fratello Vip è arrivato un aereo speciale per la principessina Lulù.

"Lulù l'Italia è con te. No al razzismo": è questo il messaggio forte e diretto che i fan della principessina hanno voluto farle arrivare all'interno della casa del GF Vip, alla luce degli scontri che qualche giorno fa ci sono stati con Katia Ricciarelli.

In quella occasione, infatti, la cantante lirica non era stata per niente tenera nei confronti della principessina Selassié, al punto da dirle di "tornarsene nel suo paese".

Frasi che hanno ferito profondamente Lulù, la quale anche dopo il rimprovero di Alfonso Signorini nei confronti di Katia, non ha nascosto che si sarebbe aspettata una sua squalifica dal programma.

Barù si scaglia contro Manila, Giacomo e Sophie al GF Vip

Sta di fatto che, questa mattina, i fan di Lulù hanno voluto farle sentire tutto il loro affetto e, nel momento in cui è arrivato l'aereo, in tanti sono corsi verso la principessina per abbracciarla e in parte salire sul "carro del vincitore".

In particolar modo, Manila Nazzaro, Giacomo Urtis e Sophie Codegoni si sono prodigati ad abbracciare e congratularsi con Lulù per la bella dimostrazione d'affetto ricevuta da parte dei sostenitori.

Un gesto che, tuttavia, non è piaciuto per niente a Barù, il quale non ha perso occasione per sbottare contro alcuni dei suoi compagni di gioco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Ipocriti', sbotta Barù contro i suoi compagni di gioco al GF Vip

"Sì, andate tutti lì per fare...quanti ipocriti", ha sbottato duramente Barù scagliandosi contro l'atteggiamento che reputa falso di questi suoi tre compagni di gioco nella casa del Grande Fratello Vip.

Insomma un messaggio forte e chiaro quello di Barù che, ancora una volta, non ha perso occasione per lanciare frecciatine al vetriolo contro la falsità dilagante dei suoi compagni di gioco.

AEREO PER LULU: NO AL RAZZISMO



*Manila, Sophie, Giacomo abbracciano Lulu*



Barù:

“SI, ANDATE TUTTI LÌ PER FARE... QUANTI IPOCRITI”



Grazie Barù. Breve e conciso.#GFVIP #jeru pic.twitter.com/PGkpSQzOD2 — Mirage (@MTheIncredibles) January 13, 2022

Del resto, sia Manila che Giacomo Urtis, quando c'è stato lo scontro tra Lulù e Katia Ricciarelli, non hanno assunto pubblicamente le difese della principessina, mentre adesso con l'arrivo dell'aereo, hanno pres posizione.