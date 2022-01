Lunedì 24 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio come sempre Sonia Bruganelli e Adriana Volpe con le loro opinioni dirette e a volte pungenti. Protagonisti della diretta, sono stati ancora una volta, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. I tre hanno avuto l'occasione di confrontarsi e cercare di chiarire una volta per tutte le loro posizioni. L'ex attore della soap opera Centovetrine durante la discussione ha confessato chiaramente di essere innamorato di Soleil Sorge, la sua "amica speciale."

La confessione di Alex Belli spiazza tutti: 'Sono innamorato di Soleil'

Gli accaniti telespettatori del Grande Fratello Vip 6 fervono dalla curiosità di sapere cosa sia davvero successo tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le famose coperte.

A svelarlo una volta per tutte è stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza ha dichiarato che Delia dovrebbe preoccuparsi non del contatto fisico che potrebbe esserci stato tra di loro, ma del fatto che Alex sotto le lenzuola le ha confessato di amarla. È a questo punto che l"attore sentendo queste parole ha dichiarato: "Amo Soleil, sono innamorato di lei e non l'ho mai nascosto". Una verità che forse già si sapeva, ma che ha mandato ancora di più in confusione sua moglie Delia. La modella venezuelana continua a chiedere ad Alex di prendere una posizione e scegliere se porre fine al loro matrimonio e iniziare una relazione con Soleil, o recuperare la loro storia d'amore che dura ormai da tre anni.

Intanto, alcuni giorni fa, Alex le ha dedicato un tweet in cui sembrava volesse addirittura porre fine alla loro storia d'amore.

Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: un triangolo senza fine

Nel corso della puntata, Delia Duran ha avuto l'occasione di leggere il tweet pubblicato da suo marito Alex alcuni giorni fa. Con le sue parole, l'attore l'ha invitata a camminare da sola e seguire il percorso dentro la casa concentrandosi di più su se stessa.

Delia, che continua a non comprendere Alex e il suo concetto di amore libero, ha dichiarato che in realtà quello che la porta a desistere dal dirgli addio una volta per tutte è il fatto che sia ancora follemente innamorata di lui. La donna ha raccontato che insieme hanno vissuto tre anni splendidi e non si possono cancellare in un solo colpo.

Come andranno a finire le cose tra di loro? Alex Belli rinuncerà al suo rapporto di amicizia con Soleil Sorge per salvare il suo matrimonio con Delia Duran? Non resta che seguire l'evolversi di questa particolare vicenda sentimentale per scoprire cosa accadrà ai tre protagonisti.