L'appuntamento con il Grande Fratello Vip ritorna in onda venerdì 7 gennaio su Canale 5. Contrariamente a quanto era stato annunciato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata serale di questa settimana, il Reality Show Mediaset tornerà in onda di venerdì sera e quindi riprenderanno gli appuntamenti con la doppia puntata in prime time. Occhi puntati sul televoto che decreterà il favorito di questa settimana, ma anche sugli accesissimi scontri che ci sono stati nel corso di queste ultime ore all'interno della casa di Cinecittà.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip: torna in onda il 7 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al Grande Fratello Vip 6 rivelano che a partire da questa settimana ci sarà un nuovo cambio programmazione in prime time.

La doppia puntata, che doveva tornare in vigore a partire da venerdì 15 gennaio, è stata anticipata già a questo venerdì 8 gennaio, come sempre nella fascia del prime time di Canale 5.

Di conseguenza, questo venerdì 8 gennaio, ci sarà una nuova puntata serale che si preannuncia particolarmente densa di colpi di scena e di confronti serrati.

Scoppia un'accesa lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié nella casa del GF Vip 6

Occhi puntati in primis su quelli che sono stati gli eventi delle ultime ore accaduti all'interno della casa del GF Vip.

Lulù, ad esempio, ha completamente perso le staffe nei confronti della cantante lirica Katia Ricciarelli.

Tra le due inquiline sono volate parole grosse: Katia è stata tacciata di razzismo per delle frasi sgradevoli contro la principessa, la quale a sua volta non si è fatta problemi ad usare un linguaggio poco elegante ed educato nei confronti della cantante lirica.

C'è da scommettere che le due saranno al centro dell'attenzione di questa nuova puntata serale del GF Vip: ci sarà la resa dei conti in diretta tv con Alfonso Signorini?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del reality show prevista per venerdì 7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per i risultati del televoto di questa settimana.

Soleil Sorge al televoto: anticipazioni Grande Fratello Vip del 7 gennaio

Le tre candidate in nomination sono: Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Il pubblico da casa dovrà eleggere la preferita di questa settimana, dato che come aveva annunciato Signorini, in questa nuova puntata del GF Vip non sono previste eliminazioni.

Nessuno dei concorrenti, quindi, lascerà definitivamente la casa più spiata d'Italia e tutti accederanno alla prossima puntata serale prevista per lunedì 10 gennaio sempre su Canale 5.