Tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Barù. A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha puntato il dito contro l'ex Miss Italia.

Sostanzialmente, Barù ha accusato Manila di razzismo all'interno del gioco dato che in queste ore si sarebbe divertita ad imitare la "parlata cinese". Una parodia che Barù non ha gradito per niente, al punto da dissociarsi e puntare il dito contro la sua compagna di gioco in questo GF Vip 6.

Nervi tesi tra Manila e Barù nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tra Barù e Manila il clima si è fatto rovente questa mattina, quando all'interno della casa di Cinecittà, c'è stato un botta e risposta serrato che li ha messi l'uno contro l'altro.

Il motivo? Manila stava facendo dei messaggi a Davide, quando ad un certo punto in maniera ironica ha cominciato ad imitare la "parlata cinese".

Immediata la reazione di Barù che, dopo averla ascoltata, ha subito sbottato contro l'ex Miss Italia, accusandola di razzismo e dissociandosi da quelle sue battutine.

Barù accusa Manila di razzismo al GF Vip: ecco cosa è successo in casa

"Imitare la parlata cinese è simpatico", ha affermato Manila che ha provato a difendersi dalle accuse che le venivano fatte da Barù

"Simpatica, ma razzista.

Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente", ha aggiunto ancora Barù che ha così messo a tacere l'ex Miss Italia, confermando di non aver gradito quel suo tipo di ironia.

"Razzista? Ma costa stai dicendo, ma smettila", ha subito ribattuto Manila che ha provato così a rigettare al mittente le accuse di razzismo che le venivano fatte da Barù all'interno della casa del Grande Fratello Vip, le quali potrebbero scatenare un nuovo polverone mediatico e social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Per me è una roba grave', sbotta Barù che attacca Manila Nazzaro (Video)

"Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta eccitando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta", ha proseguito ancora Barù ricordando il fatto che qualche giorno fa, Manila si era dissociata da una battuta su Nathaly Caldonazzo.

Insomma le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e, in vista della prossima puntata serale di questo lunedì 31 gennaio 2022, non si esclude che Manila e Barù possano ritrovarsi ai ferri corti anche in diretta televisiva, al cospetto di Alfonso Signorini.

Di sicuro, in questa nuova puntata di prime time, ci sarà spazio per le vicende di Alex Belli e Soleil Sorge, dopo che quest'ultima ha scritto una lettera appassionata all'attore.