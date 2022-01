Barù continua a essere uno dei volti di punta di questo Grande Fratello Vip, costantemente al centro dell'attenzione per la sua schiettezza e le sue frecciatine al vetriolo che non passano inosservate e che mandano in tilt i vari concorrenti. In questi ultimi giorni, Barù non le ha mandate a dire alla nuova arrivata Delia Duran, moglie di Alex Belli. La new entry del reality show ha provato a conoscere meglio Barù ma è stata liquidata nel giro di pochi secondi, con un discorso "epico" che sta spopolando in rete e sui social.

Delia Duran vuole conoscere meglio Barù al Grande Fratello Vip, ma lui spiazza

Nel dettaglio, dopo aver messo piede all'interno della casa del GF Vip come nuova concorrente ufficiale, Delia ha provato a conoscere meglio i suoi compagni di gioco. Tra questi vi è anche Barù, al quale ha fatto una serie di domande per conoscerlo e per capire chi fosse.

La moglie di Alex gli ha chiesto di raccontarsi e di rivelarle così aspetti inediti sulla sua persona, ma la reazione di Barù non è stata delle migliori e con la sua consueta schiettezza ha liquidato Delia nel giro di pochi secondi. "Che ti devo raccontare, ho una vita abbastanza noiosa, nulla di che, poco interessante", ha esordito Barù con tono decisamente seccato e scocciato.

Barù liquida Delia: ecco cosa è successo al GF Vip

A quel punto Delia ha provato a fare altre domande, chiedendo a Barù quale fosse il suo lavoro e di cosa si occupa nella vita. Anche in questo caso, la reazione di Barù non si è fatta attendere e sempre col suo modo di fare ha liquidato la moglie di Belli.

"Cosa faccio? Il meno possibile per sopravvivere", ha esclamato Barù rendendosi così protagonista di un discorso epico che in queste ore è diventato virale sui social, tra i fan del Grande Fratello Vip.

E, sempre nelle ultime giornate, Barù non ha perso occasione neppure per chiarire a Delia la sua posizione in merito a tutta questa vicenda che la vede protagonista con Alex Belli e Soleil Sorge.

Barù senza peli sulla lingua e 'smaschera' la coppia Alex Belli - Delia Duran al GF Vip

Con la sua consueta schiettezza, Barù ha ammesso che per lui sarebbe tutto frutto di una strategia e che entrambi starebbero strumentalizzando questa situazione per cercare di stare al centro dell'attenzione.

Insomma, Barù come la maggior parte degli spettatori che seguono e commentano le vicende dei concorrenti di questo Grande Fratello Vip 6, sembra non credere alla buona fede della coppia e sospetta che sia tutto frutto di un piano studiato a tavolino dalla coppia stessa.

Sarà davvero così? Per il momento Delia ha smentito queste supposizioni di Barù, ma si attendono gli altri risvolti della vicenda per capire fino a che punto arriveranno.