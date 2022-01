Barù continua ad essere uno dei concorrenti provocatori di questa sesta edizione del GF Vip. In queste ultime giornate, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è divertito a lanciare delle frecciatine nei confronti di Manila Nazzaro, tanto da scatenare la reazione contrariata della gieffina che non l'ha presa proprio benissimo ed ha risposto per le prime.

Barù provoca e punzecchia Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in questi giorni Barù si è divertito a fare il suo oroscopo all'interno della casa del GF Vip, prendendo in giro e ironizzando sui suoi compagni di gioco, in base al loro segno zodiacale.

Quando è stato il momento di Manila Nazzaro, Barù non ha risparmiato delle nuove stoccate all'inquilina della casa di Cinecittà, data la sua passione per le pulizie che la rendono una delle concorrenti più attente e a tratti "maniacali" di questa sesta edizione.

"Vai a pulire i piatti, vai a fare le pulizie", ha esclamato Barù nel momento in cui ha congedato Manila dopo averle letto il suo oroscopo.

Manila sbotta dopo le frecciatine di Barù

"Tocca a te bello, ragazzi ditelo un'altra volta e poi vi ci mando tutti quanti. Poi voglio vedere quando venite da me a chiedermi come funziona", ha sbottato Manila visibilmente arrabbiata da queste continue battutine di Barù che è stato appoggiato anche da Gianmaria Antinolfi in questo sfottò.

Prima di andare via, poi, Manila ha ricordato a Barù che c'erano dei piatti sporchi sulla tavola, lasciati proprio da lui e lo ha invitato a pulire tutto.

Tuttavia, non è la prima volta che Barù da quando è entrato all'interno della casa del GF Vip si diverte a provocare Manila Nazzaro.

Già qualche giorno fa, infatti, aveva sempre punzecchiato l'ex Miss Italia per la sua "passione" verso le pulizie e il tenere sempre in ordine la casa di Cinecittà.

Manila provocata da Barù sulle pulizie al Grande Fratello Vip

A tal proposito, Barù aveva affermato che Manila avrebbe potuto fare la "maggiordoma", aggiungendo che si tratta di una professione dove si viene pagati bene.

Anche in questo caso, però, la reazione di Manila non è stata delle migliori e visibilmente spiazzata e seccata non ha gioito per la proposta che era stata avanzata dal nuovo arrivato nella casa di Cinecittà.

Come si evolverà a questo punto il rapporto tra i due? Manila continuerà a sopportare le provocazioni di Barù oppure al più presto si ritroveranno ai ferri corti?

Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate di questo seguitissimo GF Vip, che proseguirà la sua messa in onda fino al prossimo 14 marzo 2022, con la consueta doppia puntata serale in programma su Canale 5 di lunedì e venerdì sera.