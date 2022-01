Il 24 gennaio va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Dalla scorsa puntata, in casa è successo di tutto: nuovi litigi, nuovi riavvicinamenti e naturalmente il ciclone Delia Duran che continua a seminare caos. Delia, da quando è entrata al Grande Fratello, ha da subito manifestato interesse nei confronti di Barù, il quale però pare non essere neanche disposto a darle un abbraccio.

GF Vip, Barù rifiuta Delia

Delia Duran ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per prendersi una pausa dalla sua storia d’amore con Alex Belli e fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Tuttavia, Duran, pare essersi integrata bene nella casa, accolta a braccia aperte da molti inquilini. All’inizio anche Barù, noto per essere sempre schietto e sincero, senza paura di dire la sua opinione, ha confessato di non provare molta simpatia nei confronti della donna. Nel corso dei giorni però, lo chef ha conosciuto meglio la donna e ha detto di aver cambiato idea.

Durante un confronto tra i due, la moglie di Belli ha confessato: ”Mi piace la tua ironia, dammi un abbraccio dai! Che cattivo un abbraccio cosa ti cambia?” mentre cercava di abbracciare Barù. Vedendo questo momento di affetto da parte della donna, lo chef si è immediatamente rifiutato dicendo: ”Non mi servono questi teatri e non mi piace l’affetto, non mi piace che ci si tocchi o baci.

Ho paura del mio effetto su di te. Io sono l’unico che invece vuole proteggerti, agli altri non frega un c...o e vogliono fare le clip. L’unico a cui non frega niente ed è buono qui dentro sono io”. Ha replicato Barù, indispettito dal contatto fisico di Delia.

GF Vip, anticipazioni 24 gennaio

Questa sera, 24 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, su Canale 5.

Nell’appuntamento di stasera si scoprirà il verdetto del televoto, ovvero, chi sarà il preferito tra Kabir, Soleil e Federica.

Non si potrà poi non parlare della soap opera infinita, che il pubblico continua a seguire dallo scorso settembre, vale a dire il triangolo tra Alex, Soleil e Delia. Nei giorni passati, dopo la puntata di venerdì, Alex Belli ha pubblicato un tweet, dicendo di voler lasciare sua moglie in quanto non è contento del percorso che sta facendo e della storia che sta raccontando in merito al loro rapporto.

Inoltre questa sera oltre alle varie sorprese, Manuel Bortuzzo potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia, quindi spazio anche alle grandi emozioni tra Manuel e Lulù. Infine, dovrebbero essere annunciati due o tre nuovi ingressi, per poi concludere la puntata con le usuali nomination. Ai fans del programma non resta dunque che aspettare la puntata di questa sera per scoprire tutte le sorprese che il Grande Fratello ha in serbo.