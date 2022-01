A quattro mesi di distanza dall'inizio del Grande Fratello Vip 6 nella casa si sono formate molte coppie: Manuel e Lulù sembrano i più solidi, mentre tutti gli altri passano da momenti idilliaci a scontri accesissimi. Al termine della puntata del 10 gennaio, ad esempio, Alessandro ha deciso di chiudere con Sophie: il modello ha realizzato che non c'è totale fiducia e preferisce interrompere la conoscenza. Federica, invece, ha ammesso di non essere molto presa da Gianmaria nonostante sia un uomo galante: la napoletana vuole mettere alla prova il rapporto lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sulle coppie del Grande Fratello Vip

L'incertezza la fa da padrone all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto dal punto di vista sentimentale sono tanti i concorrenti che non hanno le idee chiare e questo sta innescando una serie di dinamiche che interessano i telespettatori.

Alla fine della puntata che Alfonso Signorini ha condotto lunedì 10 gennaio, tra Alessandro e Sophie è calato il gelo. I due hanno litigato prima in sauna e poi a bordo piscina, arrivando a rinfacciarsi gesti importanti che hanno fatto l'uno per l'altro nei giorni scorsi.

Basciano, in particolare, si è detto indispettito dalla mancata presa di posizione dell'ex tronista che, interpellata sul loro rapporto, non si è mai sbilanciata in modo decisivo.

Il modello ha ricordato a Codegoni le tante volte in cui l'ha motivata a essere più sicura di se stessa, oltre al momento in cui si è inginocchiato davanti a tutti per chiederle di diventare una coppia.

Distanza tra due piccioncini del Grande Fratello Vip

Di fronte a una Sophie arrabbiata e poco propensa al chiarimento, Alessandro ha sbottato: "Se sei questo, non devi più relazionarti con me o portare avanti la nostra conoscenza".

"Non mi parlare più. Anzi, ti dico che ufficialmente non stiamo più insieme" ha aggiunto il ragazzo in uno sfogo che i siti di Gossip stanno riportando l'11 gennaio.

Basciano non sopporta i dubbi e la confusione che ha l'ex tronista sul loro rapporto, perciò ha preferito interrompere il tutto prima di arrivare a provare un sentimento molto forte.

"Abbiamo una bella chimica, ma ci conosciamo da troppo poco e ci sono cose che non posso sapere di te" ha ribattuto Codegoni prima che il modello le voltasse le spalle, mettendo fine al loro breve ma intenso idillio.

Incertezze amorose al Grande Fratello Vip

Altri due protagonisti del Grande Fratello Vip, che nell'ultimo periodo si sono avvicinati, stanno vivendo un momento di incertezza.

Dopo essersi scambiata baci appassionati con Gianmaria, Federica ha frenato l'entusiasmo di tutti precisando di non essere molto coinvolta, ma di voler coltivare questo rapporto fuori dalla casa.

"Ci conosciamo da poco e io non sono presissima, non dico wow", ha fatto sapere la napoletana a chi le ha chiesto delucidazioni sul ciò che sta accadendo tra lei e Antinolfi.

"C'è empatia, lui è dolce e sensibile. Ha tante attenzioni per me, per questo mi sono lasciata andare" ha aggiunto la modella davanti alle telecamere.

L'imprenditore, però, potrebbe lasciare il gioco a breve. Notizia di questi giorni, infatti, è che i datori di lavoro del vippone starebbero attendendo una sua risposta: Gianmaria dovrebbe fare una scelta tra la sua professione (dalla quale si è preso un'aspettativa a settembre, non immaginando che il programma sarebbe stato allungato fino a marzo) e l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Il giornalista Gabriele Parpiglia crede che l'uomo per non perdere il lavoro potrebbe abbandonare la casa attorno alla metà di gennaio, esattamente come farà Manuel Bortuzzo.