Ieri sera, venerdì 22 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Al termine della diretta, Alessandro Basciano e l'ex tronista Sophie Codegoni hanno avuto una lite molto accesa. Tra i due sono volate parole anche piuttosto pesanti. Il trentaduenne ha addirittura scelto di andare a dormire in un'altra stanza. Motivo della discussione sono state Delia Duran, rea di aver nominato Alessandro e Soleil Sorge. L'ex tronista è parso irremovibile arrivando a giurare su suo figlio che non tornerà più indietro.

È finita tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: 'Non mi vedrai mai più'

La moglie di Alex Belli Delia Duran ha scelto inaspettatamente di nominare Alessandro Basciano. La colpa di Sophie Codegoni è stata a detta dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, quella di continuare a parlare con la donna nonostante avesse fatto ciò. Il ragazzo ha detto che ormai la sua pazienza è arrivata ad un limite. Poi, visibilmente innervosito e su tutte le furie ha dichiarato rivolgendosi a Sophie: "Giuro su mio figlio che non mi vedrai mai più".

Alessandro infatti per chi non lo sapesse è padre di un bambino di cinque anni. L'ex corteggiatore se l'è presa poi del fatto che la ragazza parla anche con Soleil Sorge.

Per questo le ha addirittura detto che è una buffona. "Parli con Delia dopo che mi ha nominato. Prendi una posizione va, che vai da me, poi vai da Delia, poi vai da Sole", ha dichiarato Alessandro Basciano.

La reazione di Sophie Codegoni alle parole di Alessandro Basciano

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è sempre stata caratterizzata da continui tira e molla.

Questa volta, la rottura tra i due potrebbe essere definitiva. Alessandro infatti è andato a dormire insieme a Soleil Sorge e Davide Silvestri, lasciato l'ex tronista sola nel letto. Sophie dal suo canto, parlando con le altre ragazze ha dichiarato che Alessandro sicuramente si pentirà delle parole che ha detto, anche perché ha giurato e non si può più tornare indietro dopo un giuramento del genere, fatto sul proprio figlio.

Sophie che è stata spiazzata da questa reazione ha anche affermato, sfogandosi con Miriana Trevisan, che neanche sua madre le dice con chi deve e non deve parlare. Poi, ha aggiunto: "Io non rincorro nessuno". Infine le sue parole riguardo questa tormentata situazione sentimentale: "Come pensi di diventare il mio punto di riferimento se mi giudichi?".

Come andrà a finire tra Alessandro e Sophie? I due riusciamo a vivere serenamente la loro storia d'amore o si sono detti addio definitivamente? Non resta che seguire le vicende all'interno della casa più spiata d'Italia per scoprire cosa accadrà.