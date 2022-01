Si sta facendo un gran parlare di una sfuriata che Alessandro ha avuto con Sophie al Grande Fratello Vip. Mentre nella casa si festeggiava il compleanno di Kabir Bedi, Basciano ha perso le staffe con quella che dovrebbe essere la sua fidanzata. Gli atteggiamenti spesso provocatori che Codegoni avrebbe non piacciono al modello, che l'ha attaccata senza mezze misure, dicendole che è immatura e che lui fuori dal contesto televisivo ha una fila di donne che lo vorrebbero accanto.

Lite tra piccioncini al Grande Fratello Vip

Quando sembrava che avessero trovato un equilibrio, Alessandro e Sophie hanno litigato di nuovo.

La sera del 15 gennaio, infatti, il modello ha perso le staffe e se l'è presa con la ragazza che sta frequentando da qualche settimana.

Basciano ha protestato per i comportamenti a suo dire "infantili" che la giovane avrebbe all'interno della casa del Grande Fratello Vip: "Non me ne frega niente di avere a che fare con una ragazzina di 20 anni".

"Fatti la tua strada, per fortuna mi sono accorto subito della tua maturità", ha tuonato il 32enne in preda a un attacco d'ira.

"Mi sono tolto un peso, menomale", ha aggiunto il concorrente del reality prima che Codegoni gli voltasse le spalle e andasse a sfogarsi con le compagne d'avventura.

Basciano difende Gianmaria al Grande Fratello Vip

A Soleil che gli ha chiesto più volte il motivo della lite con Sophie, Alessandro ha detto: "Parla sempre a sproposito, usa una parolina di troppo".

"Io ho una vita, non posso stare appresso al nulla. La mia pazienza ha un limite", ha proseguito il modello nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando domenica 16 gennaio.

Le ragioni che hanno fatto perdere la pazienza a Basciano sono le continue frecciatine che la tronista lancerebbe all'ex Gianmaria: "Lo sminuisce sempre, non ha un atteggiamento lineare".

Il 32enne ha sottolineato che fuori dalla casa più spiata d'Italia è un uomo realizzato e non ha intenzione di stare dietro ai capricci di una "ragazzina" che non fa altro che provocare lui e le persone alle quali si è legato tra le mura di Cinecittà.

"Chi vuol stare con me ci sta, altrimenti ciao", ha concluso il vippone.

Le precisazioni della protagonista del Grande Fratello Vip

Sophie ha raccontato alle amiche cosa è successo poco prima con Alessandro. Il 32enne si sarebbe vantato dicendole "non mi servi, ho la fila fuori".

"Non mi fa stare bene sentirmi giudicata ogni sera", ha fatto sapere Codegoni in uno sfogo che le telecamere del reality show hanno prontamente ripreso.

Insomma, continua tra alti e bassi una delle storie d'amore della sesta edizione del format di Canale 5. L'imprenditore e l'influencer, infatti, alternano giorni idilliaci ad altri in cui se ne dicono di tutti i colori, come se non riuscissero a trovare un equilibrio che li permetta di legarsi emotivamente oltre che fisicamente.

Basciano, dal canto suo, si dice certo del fatto che Sophie non sia indispensabile nella sua vita, quindi preferisce farne a meno quando si rende conto che non è abbastanza matura per stargli affianco.

Pur di difendere l'amico Gianmaria, inoltre, Alessandro si è messo contro colei che dovrebbe essere la sua fidanzata: i due si sono avvicinati moltissimo dopo un inizio difficile e ora sembra abbiano costruito un rapporto che potrebbe andare avanti anche una volta che il programma finirà per entrambi (Antinolfi dovrebbe ritirarsi a fine gennaio per non perdere il lavoro).