Nella casa del Grande Fratello Vip, i colpi di scena non mancano mai, specialmente da quando Delia è entrata a far parte del reality. Dopo aver annunciato di aver intenzione (forse) di lasciare suo marito Alex Belli, aver stretto amicizia con Manila e Miriana, Delia Duran pare aver puntato Barù ed essere interessata a a cercare un nuovo amore per poi confessare di essere interessata a lui.

GF Vip, Delia interessata a Barù, la confessione

Nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane regna il caos. Da quando è entrata in casa Delia, Barù non si è mai tirato indietro nel provocare e stuzzicare la modella e neanche di dire in faccia quello che pensa di lei.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sin da subito dichiarato che la presenza di Duran all’interno del GF Vip, sia solamente dovuta al desiderio di visibilità che sia lei, sia suo marito Alex, hanno. Tuttavia, la moglie di Alex Belli nelle ultime ore si è lasciata andare a firti dichiarazioni davanti allo chef toscano, dichiarando: "Sono venuta qua a trovare un nuovo marito, per trovare un altro uomo. Questa è la verità”. Dopo questa prima provocazione, Duran ha poi continuato con le sue affermazioni dicendo di essere venuta in casa per conquistare e corteggiare un uomo come Barù. "Sono venuta qui per conquistare un uomo grande come Barù". Tuttavia questi comportamenti della moglie di Belli non hanno convinto Barù anzi, lo hanno infastidito tanto che è arrivato a zittire Delia dicendo: ”Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e dirci la verità.

E non credo tantomeno che stai cercando un uomo. Io sono sincero e sono venuto al GF Vip a fare lo stupido e lo dico senza problemi. Basta. Non voglio continuare e non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Tu parli sempre di Alex, Soleil e basta, non hai altri argomenti”. Non ci resta che aspettare la puntata del 21 gennaio per scoprire se si farà chiarezza sul rapporto tra Barù e Delia.

Grande Fratello, anticipazioni 21 gennaio

Il 21 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Innanzitutto si scoprirà chi tra Davide, Jessica, Federica e la coppia formata da Giacomo e Valeria, dovrà abbandonare definitivamente il gioco e tornare da Alfonso Signorini. Poi ci sarà sicuramente spazio all’amicizia, quasi finita, tra Jessica e Sophie.

La principessa Selassiè è rimasta particolarmente ferita dall’incontro con la mamma di Codegoni, che avrebbe messo in guardia la figlia. Il discorso, che ha causato un turbamento in Jessica tanto da farla piangere parecchio, sarà probabilmente affrontato in puntata con un confronto tra le due donne. E per concludere non si potrà non dare spazio al capitolo più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip: Delia, Soleil e Alex Belli. Dal suo ingresso Duran ha ribaltato le amicizie tra Soleil, Manila e Katia e durante la settimana Delia ha dichiarato di lasciare Alex, il quale potrebbe fare il suo ingresso proprio questa sera. Non ci resta che attendere la puntata del 21 gennaio, per capirne di più.