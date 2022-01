Nella casa del Grande Fratello Vip la convivenza diventa sempre più difficile. Negli scorsi giorni gli inquilini di Cinecittà si sono divisi anche la spesa e le fazioni diventano sempre più agguerrite. Soleil Sorge è stata accusata più volte di sostenere la soprana Katia Ricciarelli, anche lei nell'occhio del ciclone per alcune frasi poche gradite, e quest'oggi la bella influencer si è trovata contro Gianmaria e Miriana, i quali hanno fischiato contro Soleil insultandola con alcune frasi poco carine.

GF Vip, l'attacco di Miriana e Gianmaria contro Soleil

Nella mattinata del 7 gennaio Soleil Sorge, protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello Vip, si trovava in veranda seduta al tavolo intenta a rilassarsi, con addosso il suo cappello da cowboy. Miriana e Gianmaria erano invece in sauna e notando il cappello della influencer hanno iniziato a fare delle pernacchie per prendere in giro Soleil, con tanto di frase, da parte dell'imprenditore napoletano: "Vai sceriffo". L'ex volto di Uomini e Donne, trovandosi dietro la veranda, non ha avuto modo di ascoltare gli insulti dei due 'vipponi' della casa ed è rimasta ignara di tutto questo.

Ovviamente il popolo del web si è schierato dalla parte della Sorge, accusando Gianmaria e Miriana di essere infantili e di predicare bene ma razzolare male.

Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire se gli autori del Grande Fratello prenderanno provvedimenti contro Antinolfi e Trevisan.

Grande Fratello, anticipazioni di questa sera, 7 gennaio

Il clima nella casa più spiata d'Italia è diventato abbastanza complicato. Da stasera ritorna infatti il doppio appuntamento e secondo le anticipazioni trapelate in rete questa sera Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, si troverà ad affrontare parecchie decisioni difficili.

Stando ad alcune anticipazioni, stasera Katia Ricciarelli potrebbe rischiare la squalifica, per lei ci sarà una sorpresa, ma poi potrebbe trovarsi a uscire dalla porta rossa per una penalizzazione; Ricciarelli ha infatti esagerato negli ultimi giorni, chiamando 'Scimmia' Lulù, insultando Nathaly per essere troppo magra e per aver definito donna anche Giacomo Urtis.

Sui social rimbalzano gli hashtag #Katiafuori e #IostoconLulù. In più questa sera il pubblico di Canale 5 potrebbe assistere all'addio di Manuel dal GF, l'atleta infatti è dimagrito tanto e ha bisogno di svolgere esercizi muscolari. Si parlerà poi della storia d'amore tra Sophie e Alessandro e la complicità tra Gianmaria e Federica e infine si scoprirà chi tra Nathaly, Carmen e Soleil dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.