È una "pace armata" quella che stanno vivendo Katia e Lulù negli ultimi giorni. Dopo essere state rimproverate dal presentatore del Grande Fratello Vip, le due concorrenti hanno deciso di ridimensionarsi e di mettere da parte l'astio che provano l'una per l'altra. Quando sopra la casa ha volato un aereo con un messaggio a favore della principessina, e di conseguenza contro di lei, Ricciarelli ha fatto un commento che non è piaciuto a molti spettatori.

Il sostegno per la protagonista del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip ha deciso di non punire nessuno dei protagonisti della lite che c'è stata in casa tra Natale e Capodanno, quella che ha visto scontrarsi soprattutto Katia e Lulù.

Sebbene gran parte delle persone avessero invocato la squalifica di Ricciarelli anche con l'hashtag "Fuori Katia", Alfonso Signorini e gli autori hanno optato per la linea morbida, ovvero un rimprovero generale che ha non ha fatto "vittime".

Molti spettatori del reality, però, ci hanno tenuto a dimostrare affetto e vicinanza alla principessina che secondo loro è stata offesa gratuitamente dalla coinquilina.

La mattina del 13 gennaio, infatti, sopra Cinecittà è volato un aereo al quale era allegato il seguente messaggio: "Lulù tutta Italia è con te. No al razzismo".

La ragazza ha gioito per questo sostegno che le è arrivati dall'esterno, così come hanno fatto i suoi amici dopo aver realizzato che fuori in molti sarebbero dalla parte della giovane e contro la cantante lirica.

Gelo tra le mura del Grande Fratello Vip

Mentre Lulù festeggiava con i compagni per l'aereo che le era appena arrivato, le telecamere del Grande Fratello Vip riprendevano Katia in cucina.

L'unico commento che la cantante ha fatto sul messaggio che i fan hanno fatto recapitare alla principessina etiope, è il seguente: "Mamma mia, quante cavolate ragazzi.

Tutta l'Italia è con te. Meno male".

Ricciarelli, dunque, ha reagito male alla presa di posizione di quelle persone che si sono fatte "portavoce" di un pensiero comune, come se fuori dalla casa tutti sarebbero dalla parte di Lucrezia e contro di lei.

Anche Barù ci ha tenuto a dire la sua su questa vicenda, più precisamente sugli atteggiamenti di alcuni vip: "Sì, andate tutti.

Ipocriti", ha tuonato l'uomo dopo aver visto la maggior parte dei concorrenti correre in giardino per dare un abbraccio a Selassié.

Due inquilini starebbero per lasciare il Grande Fratello Vip

Domani, venerdì 14 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e tra le tante cose che potrebbero accadere c'è anche l'addio di un concorrente. Sono giorni che Manuel annuncia il suo ritiro dal reality in una data compresa tra il 14 e il 17 gennaio: il nuotatore sarebbe stanco e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti e alla vita che ha messo in stand-by lo scorso settembre.

Nelle ultime ore, però, un altro vip ha manifestato l'intenzione di lasciare la casa prossimamente. Confidandosi con Manila, Gianmaria ha detto che andrà via il 24 gennaio sia perché non ce la fa più ad essere recluso che per tutelare la propria professione.

"Il 1° febbraio devo tornare a lavorare", ha fatto sapere Antinolfi tra le mura di Cinecittà.

Le voci che circolavano su un "out-out" da parte dei datori di lavoro del napoletano, si sarebbero rivelate fondate: l'uomo intende ritirarsi dal programma proprio per non rischiare di perdere il posto nell'azienda per la quale presta servizio da tantissimo tempo.