I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e in queste ultime ore a tenere banco sono state le dichiarazioni di Delia Duran, moglie di Alex Belli, che non sono affatto passate inosservate tra i fan social del reality show. La donna infatti, dopo aver svelato di non sentire più odori e sapori, è stata subito "censurata" dalla regia del GF Vip, che ha scelto di intervenire cambiando inquadratura della diretta che in quel momento era trasmessa in televisione.

Delia non sente odori e sapori: la regia del Grande Fratello Vip 'censura'

Nel dettaglio Delia Duran, all'interno della casa del GF Vip, ha svelato ai suoi compagni di gioco di non sentire più gli odori e neppure i sapori.

Una frase che non è passata inosservata agli spettatori social, che in quel momento stavano seguendo la diretta dalla casa di Cinecittà, e neppure agli autori che si trovavano in regia e che sono subito intervenuti.

La rivelazione inaspettata di Delia Duran, infatti, ha costretto la regia a intervenire "censurando" il discorso che la moglie di Alex stava facendo in quel momento assieme ai compagni di gioco, con i quali stava preparando la cena all'interno della casa di Cinecittà.

I fan del GF Vip temono che Delia possa avere il Covid-19

Immediata, però, la reazione dei fan social, molti dei quali hanno sospettato che l'incubo Covid-19 potrebbe essere arrivato anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sebbene i concorrenti siano costantemente tenuti sotto controllo dalla produzione del reality show e periodicamente si sottopongono a dei tamponi molecolari.

A destare preoccupazione anche il fatto che, da un paio di giorni, Delia avrebbe una tosse particolarmente intensa.

"Con la normale influenza i sapori si sentono, ha sicuramente il Covid", hanno scritto alcuni fan social che seguono e commentano la diretta del Grande Fratello Vip 24 ore su 24, dopo aver ascoltato la confessione del tutto inaspettata da parte della moglie di Alex Belli.

Alex Belli lascia sua moglie Delia sui social: lei, al GF Vip, ancora non lo sa

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno dei risvolti sul caso Delia e il possibile contagio da Covid-19 all'interno della casa di Cinecittà, in queste ore Alex Belli ha nuovamente spiazzato sui social con un nuovo messaggio rivolto proprio a sua moglie.

L'attore, su Twitter, ha scelto di condividere un post in cui ha praticamente confermato la decisione di voler mettere la parola "fine" al suo legame con Delia.

Una scelta inaspettata di cui, al momento, Delia ne è ancora all'oscuro, ma sicuramente verrà informata nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio.