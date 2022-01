Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore, tra i protagonisti più amati e seguiti di questa sesta edizione del Reality Show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, non andrà fino in fondo a questa avventura, così come ha svelato lui stesso negli ultimi giorni e così come ha confermato anche suo padre, Franco Bortuzzo, in una recente intervista, svelando che questo addio anticipato è dettato da motivi di Salute.

Il giovane Manuel pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni trascorsi all'interno della casa del GF Vip, Manuel ha rivelato ai suoi compagni di gioco che non andrà avanti fino alla finalissima di questa sesta edizione, fissata per il prossimo 14 marzo 2022.

Il giovane nuotatore, infatti, uscirà di scena nel corso di una delle prossime puntate serali del programma, probabilmente tra il 14 e il 17 gennaio.

Un addio che non passerà inosservato, dato che Manuel è stato uno dei protagonisti più "saggi" e al tempo stesso amati di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Il papà di Manuel Bortuzzo svela perché lascerà in anticipo la casa del GF Vip

A confermare l'addio anticipato di Bortuzzo dal cast di questo GF Vip, ci ha pensato anche suo papà Franco Bortuzzo che, in una recente intervista, ha svelato quelli che sono i motivi che si celano dietro a questo abbandono.

"E' evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito troppo, ha perso 7 chili", ha svelato il papà del nuotatore confermando che è proprio questo il motivo per il quale il ragazzo uscirà di scena in anticipo dalla casa del GF Vip.

Il papà di Manuel ha spiegato che suo figlio necessita al più presto di tornare ad allenarsi e quindi riprendere in mano la sua vita di sempre, quella che conduceva prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Intanto, però, malgrado il suo addio anticipato al GF Vip, Manuel non ha alcuna intenzione di mettere la parola "fine" alla sua relazione con la principessina Lulù Selassié.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lulù e Manuel sognano il loro futuro insieme anche dopo il Grande Fratello Vip

Settimana dopo settimana, tra i due è nato un feeling pazzesco, al punto che ormai i due sono ufficialmente fidanzati e si considerano una coppia a tutti gli effetti.

Lo stesso Manuel, ipotizzando il suo futuro fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso che gli piacerebbe poter andare a convivere con Lulù e quindi proseguire insieme questa relazione che è nata sotto i riflettori del reality show condotto da Signorini.

Un sogno che diventerà presto realtà? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi post reality show.