Manuel Bortuzzo continua ad emozionare nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, il giovane nuotatore è tornato ad alzarsi in piedi e a "camminare" sorretto dalla sua fidanzata Lulù che, in questi mesi, non ha mai smesso di prendersi cura del suo fidanzato. La coppia Manuel-Lulù continua a far sognare gli spettatori social di questo reality show, i quali sperano che tra di loro possa durare anche quando si saranno spenti i riflettori su questa sesta edizione.

Manuel si alza in piedi al GF Vip e torna a 'camminare'

Nel dettaglio, durante la serata del 19 gennaio trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo è tornato ad alzarsi in piedi.

Con l'aiuto di un tutore, Manuel si è alzato dalla sedia a rotelle ed è arrivato nel giardino della casa, sostenuto dalla sua amata Lulù.

Una scena che ha emozionato Jessica e Manila che, in quel momento, sono subito corse dai due fidanzatini per scattare loro una fotografia virtuale.

Lulù sorregge Manuel: lui si alza dalla sedia al GF Vip

A quel punto, Manuel e Lulù non hanno potuto fare a meno di scambiarsi un tenero e affettuoso bacio, mentre il ragazzo muoveva dei piccoli passi all'interno della casa del GF Vip, visibilmente felice.

Non è la prima volta che Manuel si alza in piedi e "cammina" da quando è cominciato il programma. In passato, infatti, il ragazzo si era già messo in piedi e in quell'occasione lo aveva fatto grazie all'aiuto dei suoi amici Aldo e Alex, che lo avevano sostenuto e supportato.

Un gesto che ha emozionato ancora i numerosi fan e spettatori del Grande Fratello vip, molti dei quali vorrebbero veder arrivare Manuel fino alla fine di questa sesta edizione e magari riuscire anche a vincere.

Il possibile addio di Manuel al Grande Fratello Vip: ecco quando lascerà il gioco

Manuel, però, ha già ammesso che non arriverà fino alla finalissima del prossimo 14 marzo 2022: il concorrente ha intenzione di abbandonare il programma entro il mese di gennaio e, nei giorni scorsi, è stata proprio Lulù a svelare la data del suo possibile addio al gioco.

La principessina, infatti, parlando con sua sorella Jessica ha svelato che Manuel lascerà la casa del GF Vip il prossimo venerdì 21 gennaio.

L'addio anticipato al gioco da parte del ragazzo, nei giorni scorsi era stata confermata anche dal papà di Manuel, che in una intervista aveva svelato che suo figlio necessitava di tornare di nuovo ai suoi allenamenti, dato che in questi mesi di permanenza al GF Vip ha perso diversi chili e adesso deve riprendersi cura di se stesso.

L'addio definitivo avverrà venerdì sera? Lo scopriremo nel corso della nuova diretta prevista su Canale 5 con Alfonso Signorini.