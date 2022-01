Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 14 gennaio, in casa la tensione era alle stelle. Soleil non ha trattenuto le lacrime nel commentare l'ingresso di Delia Duran nel cast, Valeria e Nathaly hanno cercato di chiarirsi con poco successo, Katia si è lamentata della scarsa pulizia della cucina. Nel sentire i continui borbottii di Ricciarelli sui piatti da lavare, Manuel si è esposto e le ha consigliato di andarsene a dormire e di non dare ulteriore fastidio agli altri.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta che ha condotto venerdì 14 gennaio, Alfonso Signorini ha affrontato uno degli argomenti più spinosi dell'ultimo periodo: la spaccatura del gruppo in un due fazioni nette.

Il presentatore del Grande Fratello Vip ha chiesto a tutti i concorrenti di schierarsi, tant'è che sono venute fuori amicizie e accordi ben delineati.

Alla fine della puntata, due vipponi si sono scontrati su una piccolezza, confermando ancora una volta che tra loro non scorre più buon sangue.

A tarda notte, infatti, Katia ha cominciato a lamentarsi per i piatti sporchi che c'erano in cucina. La cantante ha invitato chi era di turno a portare a termine le pulizie prima di andare a dormire, ma le sue parole hanno fatto storcere il naso ad un inquilino in particolare.

Manuel difende la principessina del Grande Fratello Vip

"Mi date una mano?", ha iniziato a chiedere Katia con un tono di voce piuttosto infastidito.

La prima risposta che Manuel ha dato alla cantante è stata la seguente: "Finiamo di fumare e arriviamo".

Ricciarelli non ha smesso di lamentarsi, così Bortuzzo ha fatto presente che chi ha mangiato da quei piatti sporchi era già andato a dormire, mentre lui e Lulù avevano bevuto solo il latte.

Dopo aver ripetuto alla coinquilina che l'avrebbero aiutata a breve, il nuotatore ha sbottato quando l'ha sentita protestare tra sé e sé.

"Katia vai a letto che è meglio", ha tuonato il 22enne tra le risatine generali dei presenti.

L'attacco del giovane alla veterana del Grande Fratello Vip, però, si è concluso così: "Non scassare la m...".

Insomma, Manuel non sopporta più l'atteggiamento di Ricciarelli e non fa nulla per nasconderlo, anzi da qualche settimana ha iniziato a risponderle male fregandosene della differenza d'età e del rispetto che dovrebbe portarle.

Il nuotatore lascia il Grande Fratello Vip

Dopo essersi defilato da discussioni e scontri per oltre tre mesi, Manuel ha deciso di esporsi proprio quando sta per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Notizia di qualche settimana fa, infatti, è che Bortuzzo si ritirerà dal programma per motivi di salute: è stato lui stesso a confermarlo ai compagni dopo Capodanno e in svariate occasioni.

"Vado via il 14 o il 17 gennaio. Pensavate che restavo fino a marzo? No!", ha detto più volte il giovane per preparare i coinquilini e il pubblico a ciò che sarebbe successo da lì a breve.

La data in cui il ragazzo dovrebbe lasciare il gioco, è quella di lunedì 17: tra un paio di giorni, dunque, lo sportivo tornerà alla sua quotidianità, agli allenamenti che tanto gli mancano e alle amicizie che non vede l'ora di riallacciare.

Lulù è d'accordo con la decisione di Manuel di dire addio al reality, anche perché è consapevole del sentimento che li lega e dei progetti che hanno per il futuro lontano dai riflettori. Non molto tempo fa, ad esempio, Bortuzzo ha spiazzato la fidanzata chiedendole di andare a vivere insieme una volta lasciate le mura di Cinecittà: questa storia d'amore è ufficialmente decollata e sembrano esserci ottime premesse affinché possa durare tanto anche fuori dal contesto televisivo.