Nella casa del Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. Sin dal suo ingresso nella casa, Delia Duran ha trovato al suo fianco Miriana Trevisan la quale ha sempre cercato di darle conforto e appoggiarla in tutte le sue decisioni sul suo futuro con Alex Belli. Dopo circa due settimane dall'ingresso di Delia, nelle ultime ore Trevisan ha sbottato e ha deciso di prendere le distanze da Delia.

GF Vip, lo sfogo di Miriana su Delia e la decisione di distaccarsi da lei

Nei giorni passati, Delia Duran ha confessato in diretta al Grande Fratello Vip, di lasciare suo marito Alex Belli, trovando approvazione e comprensione da parte di Miriana.

Tuttavia la modella nelle ultime ore ci avrebbe ripensato e ha confessato alla showgirl di provare ancora un forte sentimento nei confronti di suo marito e di voler dare un'altra possibilità. Stranita da questa situazione, Miriana si reca in giardino e si confida a Nathaly dicendo:" Ci sono cose che non mi tornano, già adesso ha cambiato idea sul fatto che non vuole lasciarlo. Io oggi mi sono stranita ed infatti mi sono allontanata". Trevisan si è sentita presa in giro dal cambio di idea repentino di Delia e ha confessato a Caldonazzo: "Mi ha detto di avere troppe cose con lui e di amarlo ancora. Ma dai, ieri mi aveva detto che lo lasciava, non mi metto più in mezzo. Le ho chiesto quale altra dimostrazione aspettava e che altro le doveva fare, mi aveva detto che l'aveva lasciato.

Basta. Mi sento presa in giro e da questo momento non le dirò più cosa penso, a questo punto la devo lasciare andare per la sua strada". Infine l'ex moglie di Pago ha confessato: "Ho visto altre donne fare come lei, ma la cosa che più mi ha spaventato è quando in lacrime mi ha confessato di aver passato una cosa peggiore. Lì sono rimasta senza parole".

Delia Duran si lascia andare a dei balli sensuali per Giacomo

Nonostante Delia sia entrata al Grande Fratello Vip con l'intento di prendersi una pausa e riflettere sulla sua storia d'amore, spesso e volentieri non perde tempo di svagarsi e staccare la mente. Nella serata di ieri, tutti i concorrenti si sono lasciati andare, complice un bicchiere di troppo, e tra questi anche Delia.

La modella si è lasciata andare ad un bel balletto sensuale insieme a Giacomo Urtis. Sui social non sono mancati i commenti di chi, ha reputato questo atteggiamento, troppo spinto. Non sono mancati neanche le opinioni degli ex concorrenti, tra cui Salvo Veneziano il quale, oltre a postare il video, ha commentato dicendo: "Dignità ne abbiamo?". Anche questa volta, il pubblico dei social si è diviso tra chi, non vede nulla di male, e chi invece, lo reputa un atteggiamento poco consono al contesto del GF Vip.