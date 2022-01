Durante la puntata di venerdì 14 gennaio, al Grande Fratello Vip si è vista una sostanziale 'spaccatura' rea i coinquilini: da un lato c'è il gruppo dei "senior" mentre dall'altro quello dei giovani. Nella giornata di sabato 15 gennaio, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan hanno lanciato una stoccata a Sonia Bruganelli per avere fatto un commento poco carino nei loro confronti.

L'accaduto

Nella 34^ puntata del GFVip, Signorini ha chiesto ai "vipponi" di schierarsi con Nathaly Caldonazzo o Katia Ricciarelli. Dallo schieramento è emerso che da un lato c'è il gruppo dei concorrenti appena arrivati al Reality Show mentre dall'altro ci sono i "senior".

Dopo avere evidenziato la spaccatura nella casa di Cinecittà, il conduttore ha chiesto un parere alle opinioniste Volpe e Bruganelli.

Senza pensarci due volte, Sonia Bruganelli si è schierata con il gruppo della cantante lirica. La diretta interessata ha sostenuto che nel gruppo dei "giovani" ci sono persone che non hanno una carriera ben definita alle spalle. A quel punto Signorini ha fatto notare all'opinionista che Caldonazzo e Trevisan non sono volti proprio sconosciuti al pubblico del piccolo schermo. Di conseguenza, Bruganelli ha affermato: "A parte Miriana voglio dire... Nathaly, sì, insomma...Ha fatto una presentazione da Julia Roberts ed era Nathaly Caldonazzo".

La stoccata delle due gieffine

Nel pomeriggio di sabato 15 gennaio, Miriana e Nathaly hanno fatto un'osservazione sul commento di Sonia Bruganelli. Secondo l'ex ragazza di Non è la Rai, le parole dette da Sonia non sono state affatto carine nei confronti del gruppo dei nuovi arrivati: "Io vado alla protezione di tutti".

Inoltre, la showgirl ha fatto sapere di avere trovato molto tristi le affermazioni dell'opinionista.

Infine, Trevisan si è detta fiera di far parte del gruppo dei "giovani".

Caldonazzo invece, ha lanciato una vera e propria stoccata a Sonia: "Lei è acida. E' acida, ha battute cattive..."

I motivi dell'astio tra Caldonazzo e Bruganelli

Tra Caldonazzo e Bruganelli sembra non scorrere buon sangue. La stessa opinionista ha ammesso di non provare simpatia per la nuova gieffina, a causa di un episodio accaduto in passato.

Poco prima della 34^ puntata del Grande Fratello Vip, Bruganelli ha reso noti i motivi dell'astio.

In una diretta Instagram, l'opinionista ha spiegato che Nathaly si presentò senza invito ad un evento creato per sponsorizzare delle borse. Stando a quanto riferito da Sonia, Caldonazzo non solo avrebbe chiesto un omaggio, ma si sarebbe anche promossa per un book dedicato alla campagna pubblicitaria. Non è escluso che nella 35^ puntata, Nathaly non fornisca la sua versione dei fatti.