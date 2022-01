È entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma già ha creato molto scompiglio tra i concorrenti. Stiamo parlando della showgirl Nathaly Caldonazzo, attrice ed ex modella. Prima la discussione con Valeria Marini, poi gli scontri con Alex Belli e l'opinionista Sonia Bruganelli. Le due donne non se le sono di certo mandate a dire nel corso dell'ultima puntata del reality andata in onda lunedì 17 gennaio. Il suo essere diretta e senza mezze misure piace molto ai telespettatori. Il pubblico l'ha infatti votata come preferita. Durante la scorsa notte però, la donna si è lasciata sfuggire un'espressione omofoba che ha molto indignato il web.

Nathaly Caldonazzo al centro delle polemiche per la frase omofoba rivolta al suo ex fidanzato

La scorsa notte, Nathaly Caldonazzo stava chiacchierando in camera da letto con alcune sue compagne di stanza. La donna si è ricordata che compivano gli anni il suo ex marito e un suo ex fidanzato. Proprio a quest'ultimo ha rivolto un'espressione alquanto omofoba appellandolo: "F***io." Nathaly si è chiesta che giorno fosse, poi quando ha scoperto che era il 19 gennaio, si è ricordata del compleanno del suo ex marito e di un suo ex fidanzato. "L'altro ieri era il compleanno del mio ex f***io" ha dichiarato. Gli altri concorrenti hanno sentito l'espressione utilizzata dalla donna e in camera da letto è sceso il gelo.

Visibilmente imbarazzati si sono chiusi nel silenzio, mentre Manila Nazzaro ha subito cambiato discorso affermando che molti compivano gli anni il 19 gennaio.

L'indignazione del web e dei social alle parole di Nathaly Caldonazzo

L'espressione usata da Nathaly Caldonazzo non è di certo sfuggita agli utenti del web e dei social che immediatamente hanno espresso il loro punto di vista con migliaia di commenti.

I fans del reality si sono divisi, tra chi ha difeso la donna e chi invece si è scagliato contro di lei. Molti hanno considerato quello di Nathaly uno scivolone, non paragonabile alle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli e da altri concorrenti. Alcuni al contrario hanno ricordato come certe parole ed espressioni non debbano mai essere usate.

Tra i tweet che sono stati pubblicati: "Adoro Nathaly ma io certe uscite non le accetto" e poi ancora: "Lo scivolone di Nathaly tacciata di omofobia mi fa sorridere". Infine: "Dopo queste parole di Nathaly capiremo quante persone erano realmente indignate per le frasi di Katia".

Come si comporteranno gli autori del Grande Fratello Vip? Saranno presi dei provvedimenti nei confronti della showgirl Nathaly Caldonazzo? Non resta che aspettare la prossima puntata in onda venerdì 21 gennaio per scoprirlo.