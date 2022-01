È andata in onda ieri sera, lunedì 3 gennaio, la prima puntata del 2022 del Grande Fratello Vip 6. È stata una diretta ricca di sorprese, ma anche di scontri.

In particolare si è sfiorata la rissa tra il concorrente Alessandro Basciano e l'attore Alex Belli. I due sono arrivati quasi alle mani e non si sono risparmiati offese e accuse anche molto pesanti senza mezzi termini ed esclusioni di colpi. Il conduttore Alfonso Signorini è dovuto intervenire verbalmente più volte per dividerli e cercare di placare gli animi. A un certo punto gli autori si sono visti costretti a dover "freezare" Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano e Alex Belli faccia a faccia al Grande Fratello Vip 6

Alex Belli e Alessandro Basciano non si sono mai stati simpatici e non lo hanno certo nascosto. Durante il faccia a faccia in passerella tra i due sono volate parole grosse. A un certo punto l'ex corteggiatore ha tuonato contro Alex: "Sei ridicolo, buffone, stai zitto".

L'ex attore di Centovetrine ha replicato a tono esclamando: "Sciacquati la bocca prima di parlare delle donne, sei incastrato nel personaggio del tentatore che ti sta riuscendo male".

Poi ancora ha continuato: "Prima cosa in assoluto tu non dici nulla su mia moglie". Ad Alex Belli non è andato giù che Basciano abbia nominato spesso sua moglie Delia Duran all'interno della casa.

L'ex tentatore e l'attore litigano durante la diretta del Gf Vip

Lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano è andato avanti tra pericolosi avvicinamenti e parole grosse. A un certo punto Alessandro si è rivolto ad Alex dichiarando: "Non parlare della mia vita, hai rotto le p...e". E poi ancora ha continuato: "Hai cent'anni e ancora vai in giro con il taglio nelle sopracciglia".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla fine, i toni si sono calmati e i due hanno sembrato voler sotterrare l'ascia di guerra, tanto da volersi stringere la mano. Per via delle normative anti-Covid però ciò non stato possibile e i due si sono semplicemente salutati.

Il commento delle opinioniste Adriana Volpe e Laura Freddi su Alex Belli e Alessandro Basciano

Nella puntata di ieri sera, Sonia Bruganelli era assente perché in vacanza col marito Paolo Bonolis.

Opinionista per una sera è stata Laura Freddi, che a proposito dello scontro infuocato tra Alex Belli e Alessandro Basciano ha detto: "Purtroppo ha vinto un egocentrismo che mi fa paura", poi ha parlato di una gara a chi vuole apparire di più.

Adriana Volpe invece ha affermato: "Le donne sono tigri e loro due galletti."